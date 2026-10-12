Premio Nobel de Economía 2026: dos estadounidenses fueron reconocidos por sus investigaciones

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes 12 de octubre que los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026 , en reconocimiento a sus investigaciones sobre la estabilización macroeconómica.

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El galardón distingue sus contribuciones al desarrollo de modelos que permiten comprender mejor el funcionamiento de la economía y diseñar políticas fiscales y monetarias para enfrentar períodos de crisis, inflación y cambios bruscos en la actividad económica.

Hall pertenece a la Universidad de Stanford , en California, mientras que Woodford desarrolla su actividad académica en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Los trabajos de ambos investigadores permitieron mejorar las herramientas utilizadas por gobiernos y bancos centrales para tomar decisiones frente a las fluctuaciones económicas.

Sus modelos incorporan el comportamiento de los hogares y las empresas, lo que ayuda a comprender cómo las decisiones individuales influyen en variables como el consumo, la producción y la inflación.

A partir de estas investigaciones, las autoridades pueden coordinar medidas fiscales y monetarias en momentos estratégicos para moderar los ciclos económicos, reducir la intensidad de las recesiones y evitar desequilibrios durante las etapas de expansión.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica estable para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, explicó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

El especialista también destacó que estas herramientas permiten enfrentar situaciones inesperadas, como crisis energéticas o cambios repentinos en los hábitos de consumo de la población.

Cuánto dinero recibirán los ganadores

El Premio Nobel de Economía 2026 contempla una recompensa de 12 millones de coronas suecas, equivalentes aproximadamente a 1,2 millones de dólares, que serán repartidos en partes iguales entre los dos investigadores.

Además del reconocimiento económico, los premiados recibirán una medalla y un diploma durante la ceremonia oficial prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia.

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La historia del Premio Nobel de Economía

A diferencia de las cinco categorías originales establecidas por Alfred Nobel, el Premio de Ciencias Económicas fue creado en 1968 por el Sveriges Riksbank, el banco central de Suecia, con motivo de su 300 aniversario.

La primera entrega se realizó en 1969 y distinguió a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen por sus aportes al desarrollo y la aplicación de modelos dinámicos para el análisis de los procesos económicos.

Desde entonces, el reconocimiento se convirtió en una de las distinciones académicas más importantes del mundo y premia investigaciones que contribuyen a comprender el funcionamiento de las economías.

En 2025, el galardón fue compartido por tres especialistas: Joel Mokyr, reconocido por sus estudios sobre las condiciones que permiten sostener el crecimiento económico mediante el progreso tecnológico, y Philippe Aghion y Peter Howitt, distinguidos por sus investigaciones sobre el crecimiento económico a través de la denominada destrucción creativa.

Con la elección de Hall y Woodford, la edición 2026 pone el foco en la importancia de contar con herramientas que permitan anticipar, comprender y moderar los efectos de las crisis económicas.