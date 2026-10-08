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8 de octubre de 2026 - 11:28
Mundo.

Quién es Anne Carson, la escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson, poeta, ensayista y traductora de 76 años, recibió el Nobel de Literatura 2026 por su estilo innovador y su vínculo con los clásicos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La poeta canadiense Anne Carson ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026, reconocida por su obra audaz e inventiva que combina la poesía con otras disciplinas académicas.

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La Academia Sueca destacó su capacidad para crear nuevas formas de expresión, combinando poesía, narrativa, ensayo y traducción. La autora se convirtió en la decimonovena mujer en recibir el Nobel de Literatura desde la creación del galardón, en 1901. Svenska Akademien+1

Quién es Anne Carson, la ganadora del Nobel de Literatura 2026

Anne Carson nació el 21 de junio de 1950 en Canadá. Estudió literatura clásica en la Universidad de Toronto y desarrolló una carrera que combina la escritura con la investigación académica, la traducción y la enseñanza universitaria.

Su formación en griego antiguo y literatura clásica tuvo una influencia decisiva en su producción. A diferencia de otros escritores que mantienen una separación entre poesía, novela y ensayo, Carson utiliza estos géneros de manera simultánea y construye obras difíciles de encasillar. Sus libros suelen abordar cuestiones universales como el amor, el deseo, la pérdida, la identidad y la memoria, pero desde perspectivas poco convencionales.

Uno de sus rasgos más característicos es la capacidad de recuperar personajes y relatos de la mitología griega para situarlos en escenarios contemporáneos.

Por qué Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura

La Academia Sueca fundamentó su elección en la originalidad de su producción literaria y en la manera en que establece un diálogo entre la tradición clásica y las formas de escritura actuales.

Su trabajo no se limita a reinterpretar mitos antiguos. También experimenta con la estructura de los libros, incorpora imágenes, fragmentos, diálogos y referencias filosóficas, y propone nuevas maneras de contar historias. Carson desarrolló una obra que atraviesa diferentes disciplinas artísticas, con colaboraciones vinculadas al teatro, la ópera y las artes visuales.

La decisión reconoce así una trayectoria que amplió los límites de la literatura contemporánea y convirtió a la autora canadiense en una referencia internacional.

Los libros más importantes de Anne Carson

Autobiografía de Rojo (1998): Una novela escrita en verso que recupera el mito griego de Gerión y lo transforma en una historia contemporánea sobre el amor, la identidad y el desengaño.

La belleza del marido (2001): Una obra que aborda el matrimonio, la infidelidad y la separación a través de una estructura organizada en 29 tangos. Recibió el Premio T. S. Eliot.

Nox (2010): Un libro experimental dedicado a su hermano fallecido, que reúne fotografías, cartas, recuerdos y fragmentos poéticos en un formato desplegable.

Entre sus publicaciones también se destacan Eros dulce y amargo, Decreación y Antigonick, una reinterpretación de la tragedia griega Antígona.

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Una escritora que ya había recibido importantes reconocimientos

Antes de recibir el Nobel, Carson había sido distinguida con numerosos premios internacionales. En 2000 obtuvo una beca MacArthur y en 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Su trayectoria incluye décadas de trabajo académico y literario, con traducciones de autores clásicos como Safo, Eurípides y Sófocles.

Con el reconocimiento de 2026, Carson se convirtió en la segunda escritora canadiense en recibir el Nobel de Literatura después de Alice Munro, premiada en 2013.

La reacción de Anne Carson al enterarse del premio

La noticia sorprendió a la escritora mientras se encontraba en Islandia. Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, contó que logró comunicarse telefónicamente con Carson pocos minutos antes del anuncio oficial.

Según relató, la autora se mostró sorprendida y feliz. Durante la conversación le comentó que estaba en Islandia, escuchando el viento.

El Premio Nobel de Literatura 2026 está dotado con 12 millones de coronas suecas y su ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo.

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