Colombia puso en marcha esta semana el primer tramo del plan que contempla sacrificar mediante eutanasia a cientos de hipopótamos que viven en Antioquia . Los animales descienden de los ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar ingresó ilegalmente al país durante la década de 1980 . La medida busca contener la expansión de esta población.

En esta instancia inicial serán intervenidos 10 de los 260 hipopótamos que habitan en la zona. La selección respondió a que estos ejemplares presentan conductas más agresivas hacia las personas que los demás miembros de la especie.

El titular de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare ( Cornare ), Javier Valencia , señaló que estos animales “están poniendo en peligro la vida de las personas” debido a que presentan un grado de “ agresividad ” superior al del resto de los ejemplares.

“Hay un crecimiento exponencial y cada vez afecta más la biodiversidad , los ecosistemas y, por supuesto, al estar más cercanos a la población, ponen en riesgo la vida humana ”, advirtió.

En una entrevista con Noticias Caracol, el funcionario sostuvo: “Tenemos que disminuir la población y tenemos que hacer un control efectivo sobre ese crecimiento de la población”.

El diario colombiano El Tiempo informó que el procedimiento se llevará adelante a través de un programa experimental que se extenderá durante cinco meses. Durante ese período, los animales serán distribuidos en distintos grupos para aplicarles tres medidas: esterilización, confinamiento o traslado a otros lugares.

Por otro lado, los 10 ejemplares identificados por su comportamiento “agresivo” serán sometidos a eutanasia química. La primera medida consistirá en atraparlos en los alrededores del río Nare, un sector que al menos 23 alumnos atraviesan diariamente para asistir a sus escuelas. En ese lugar, los equipos pondrán en marcha los procedimientos de vigilancia para identificar cuándo los hipopótamos salen del agua y proceder a inmovilizarlos.

A continuación, se llevará adelante el procedimiento con etorfina, una sustancia que se combinará con distintas dosis de sedantes para mantener a los animales bajo efecto de la anestesia y permitir la intervención.

De acuerdo con las disposiciones previstas, los restos deberán depositarse en excavaciones de hasta cinco metros de profundidad, bajo condiciones que impidan la contaminación del entorno y la generación de malos olores. También existe la posibilidad de incinerarlos en centros habilitados que respeten las normas ambientales vigentes.

El programa contempla, además, la aplicación de métodos alternativos, entre ellos la castración de los ejemplares, cuyo valor ronda los 9800 dólares por animal, y su traslado a zoológicos o refugios especializados de otros países. Sin embargo, esta última opción permanece sin avances desde 2023, debido a que no se encontraron naciones dispuestas a recibirlos.

Para llevar adelante las distintas acciones, el Estado prevé invertir un máximo de US$1,7 millones. La iniciativa se desarrollará de acuerdo con las leyes ambientales vigentes y las regulaciones que rigen la caza de control en Colombia.

La plaga de los hipopótamos

Estos animales, clasificados como una especie invasora, llegaron a Colombia por iniciativa de Escobar y con el paso del tiempo pasaron a formar parte del entorno y la identidad cultural de Puerto Triunfo, en Antioquia.

Los organismos oficiales alertan que, si no se toman medidas para controlar su expansión, el número de ejemplares podría llegar a 500 para 2030. Ese escenario agravaría los daños en los ambientes naturales de la región y afectaría a especies autóctonas, entre ellas el manatí y la tortuga de río. En Colombia, los hipopótamos cuentan con la clasificación oficial de especie exótica invasora.

Con un peso que puede exceder las tres toneladas, estos mamíferos carecen de enemigos naturales en territorio colombiano y extendieron su presencia a lo largo del río Magdalena, hasta alcanzar incluso áreas habitadas. Esta expansión encendió las alarmas tanto por los posibles riesgos para la población como por sus consecuencias sobre el balance de los ecosistemas.

Su historia

La cantidad de ejemplares comenzó a multiplicarse sin control después de que el narcotraficante comprara un macho y una hembra para incorporarlos al zoológico privado que había instalado en su estancia Nápoles, un predio que actualmente funciona como parque temático.

Ubicada en el valle del río Magdalena, la propiedad es considerada una representación del poderío que alcanzó el Cartel de Medellín y, en particular, de la fortuna de su dueño.

La hacienda contaba con construcciones que incluían numerosas habitaciones, caminos internos, seis piletas, 27 espejos de agua artificiales, una estación de servicio propia, una pista para el aterrizaje de aeronaves, helipuertos y hangares, entre otras instalaciones.

Tras la muerte de Escobar a manos de las fuerzas policiales, en 1993, los animales quedaron sin supervisión y los hipopótamos comenzaron a reproducirse sin control. En cambio, los demás ejemplares que vivían en el predio, entre ellos flamencos, jirafas, cebras y canguros, fueron comercializados y trasladados a distintos zoológicos.