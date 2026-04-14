martes 14 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de abril de 2026 - 09:26
Ambiente.

Colombia sacrificará a 80 hipopótamos descendientes de los de Pablo Escobar

El Gobierno de Colombia busca controlar una población que crece sin límite en el río Magdalena y amenaza a especies nativas.

Hipopótamos de Pablo Escobar.

Hipopótamos de Pablo Escobar.

Los animales habitan en inmediaciones de la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia. Ese predio, que en los años 80 funcionó como zoológico privado, luego se reconvirtió en espacio turístico. Allí se concentra una población cercana a los 160 ejemplares.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible advirtieron que la reproducción sin control provocó impactos directos en ecosistemas estratégicos, en especial en la cuenca del río Magdalena. La expansión de esta especie exótica puso en riesgo tanto a la fauna local como a comunidades cercanas.

Hipopótamos de Pablo Escobar.
Hipopótamos de Pablo Escobar.

Hipopótamos de Pablo Escobar.

Un crecimiento que encendió alarmas

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que sin intervención estatal la población pudo alcanzar cifras mucho mayores en pocos años. Las proyecciones oficiales estimaron que hacia 2030 el número de hipopótamos podría superar los 500 ejemplares.

Este escenario generó preocupación por el impacto sobre especies nativas como el manatí y la tortuga de río, además de alterar el equilibrio natural de los cuerpos de agua donde se instalaron.

El avance de estos animales también representa un riesgo para habitantes de zonas rurales. Su comportamiento territorial y su gran tamaño los volvió potencialmente peligrosos en áreas donde antes no existieron.

El origen de los “narco hipopótamos”

La historia de estos animales se remontó a 1981, cuando Pablo Escobar impulsó la construcción de un zoológico privado con especies traídas desde el exterior. Entre ellas, llegaron cuatro hipopótamos: un macho y tres hembras.

Tras la muerte del líder del Cartel de Medellín en 1993, gran parte de los animales se redistribuyó o murió. Sin embargo, los hipopótamos permanecieron en el lugar debido a su complejidad de traslado y a los costos que implicó su reubicación.

Con el paso de los años, el valle del río Magdalena ofreció condiciones ideales para su reproducción. La ausencia de depredadores naturales permitió un crecimiento sostenido que transformó a estos ejemplares en una especie invasora.

Hipopótamos de Pablo Escobar.
Hipopótamos de Pablo Escobar.

Hipopótamos de Pablo Escobar.

La decisión oficial abrió un fuerte debate entre especialistas, ambientalistas y defensores de los animales. Desde el Gobierno sostuvieron que la medida respondió a criterios científicos y a la necesidad de evitar daños irreversibles en los ecosistemas.

El operativo implica un desafío logístico importante, con tareas de rastreo y sedación en zonas de difícil acceso. Para su ejecución, el Estado destinó recursos cercanos a los dos millones de dólares.

Distintas organizaciones científicas respaldaron la intervención como una acción necesaria frente a una problemática que se agravó con el tiempo. Al mismo tiempo, sectores proteccionistas cuestionan la eutanasia y promovieron alternativas como la reubicación o esterilización.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

Fundación El Rescate. video
Jujuy.

Creció la demanda de familias jujeñas que piden ayuda con sus hijos por motivos laborales y económicos

El impacto en la industria por la ropa usada que entra por Jujuy: No hay manera de competir video
Producción.

El impacto en la industria por la ropa usada que entra por Jujuy: "No hay manera de competir"

Devaluación del peso boliviano: cuánto te dan por $1.000 argentinos
Mundo.

Devaluación del peso boliviano: cuánto te dan por $1.000 argentinos

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy video
Ingresos.

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Emitieron alerta por tormentas con posible granizo y viento para varias zonas de Jujuy video
Jujuy.

Emitieron alerta por tormentas con posible granizo y viento para varias zonas de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel