Creció la demanda de familias jujeñas que piden ayuda con sus hijos por motivos laborales y económicos

La Fundación El Rescate, ubicada en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy, advirtió un aumento en la demanda de acompañamiento para chicos y adolescentes cuyas familias necesitan ayuda para sostener su cuidado, su escolaridad y sus actividades diarias mientras los padres trabajan.

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Así lo explicó Ana María Quiroga , referente de la institución, quien señaló que en los últimos años se incrementó la cantidad de madres y padres que se acercan en busca de contención y apoyo para sus hijos.

Quiroga explicó que la Fundación trabaja principalmente con jóvenes de entre 12 y 18 años , e incluso con algunos de 20 que todavía están en etapa de escolaridad secundaria.

“ Estos años vemos también incrementada esta situación porque los padres trabajan y a veces los chicos están un poco solos en casa ”, expresó.

En ese contexto, remarcó que muchas familias se acercan para pedir orientación y acompañamiento escolar. “Ellos vienen y buscan que nosotros los asesoremos, que le ayudemos, le apoyemos en su situación escolar”, contó. Consultada sobre si esta necesidad creció en los últimos dos años, fue clara: “Sí, sí, y todavía cuando se van enterando vienen más padres a buscar ayuda”.

Talleres, apoyo escolar y contención emocional

Desde la institución remarcaron que, además del acompañamiento diario, también ofrecen talleres que ayudan a los chicos en su formación y en su desarrollo personal.

“Nosotros estamos brindando talleres que también les ayudan mucho para lo que ellos estudian”, indicó Quiroga.

Sobre las inscripciones, explicó que en algunos casos ya se alcanzó el cupo, aunque todavía continúan incorporando participantes en determinadas propuestas y analizan ampliar la oferta. “Tenemos muchos talleres para ofrecer y talleres que se van a abrir todavía”, señaló.

La referente de la Fundación explicó que la demanda no proviene solo del barrio Mariano Moreno, donde funciona la sede, sino también de otros sectores de la ciudad.

image Fundación El Rescate.

“Tenemos de varios barrios de Moreno principalmente, pero también tenemos de San Pedrito, de Alto Comedero tenemos muchos”, detalló. Y agregó que cada vez más familias llegan desde distintos puntos de la capital luego de enterarse del trabajo que realiza la institución.

Una red de acompañamiento cercana

Quiroga destacó además el vínculo cercano que logran construir con muchos chicos y adolescentes que asisten a la Fundación. “Nosotros estamos muy pegados a ellos porque hay algunos que los conocemos desde niños y hay otros que vamos conociendo”, explicó.

Ese acompañamiento, sostuvo, no solo apunta a la educación y a las actividades, sino también a la contención emocional en un contexto social complejo.

La Fundación El Rescate está ubicada en República Dominicana 250, en el barrio Mariano Moreno. Para quienes necesiten comunicarse, el teléfono de contacto es 3884791033.