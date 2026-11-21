Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió el centro de Perú durante la madrugada del sábado 21 de noviembre. El movimiento sísmico provocó momentos de desesperación entre los habitantes, daños en viviendas y desprendimientos de rocas. Su alcance fue tal que también se sintió en Ecuador y Colombia.
Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el fenómeno se registró a las 19.09, hora local, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros.
El movimiento también fue percibido en Lima, Huánuco y Callao, donde numerosos vecinos salieron de sus viviendas ante el temor de nuevos temblores.
Terremoto en Perú: heridos, viviendas afectadas y derrumbes
La Municipalidad de Lima confirmó que una joven resultó herida por el desprendimiento de un fragmento de concreto y debió ser trasladada al Hospital Dos de Mayo.
Uno de los primeros balances gubernamentales informó que 39 viviendas resultaron afectadas.
En Costa Verde se produjeron desprendimientos de tierra y rocas que dificultaron la circulación vehicular. Una situación similar ocurrió en la Carretera Central, en Huánuco, donde un derrumbe obligó a interrumpir el tránsito.
Los organismos de emergencia desplegaron equipos para evaluar los daños y asistir a la población.
Durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre se registró otro movimiento sísmico de magnitud 5,0 en la misma región.
Descartaron el riesgo de tsunami
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra de Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral del país. Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma, permanecer atenta a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones del planeta con mayor actividad sísmica.
El comunicado del IGP sobre el terremoto de magnitud 6,7 que sacudió a Perú. (Foto: X / @igp_peru).
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