sábado 10 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2026 - 10:44
Mundo.

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

El potente terremoto que sacudió Panamá dejó daños en viviendas, escuelas, hospitales e iglesias. El último balance oficial confirma 27 heridos leves y cientos de personas evacuadas.

+ Seguir en
Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

Lee además
Unfuerte terremoto sacudió Panamá 
Mundo.

Un fuerte terremoto sacudió Panamá y provocó evacuaciones preventivas de edificios
terremoto en panama: edificios derrumbados, rutas partidas y escenas de desesperacion
Mundo.

Terremoto en Panamá: edificios derrumbados, rutas partidas y escenas de desesperación

Según el balance actualizado este sábado 10 de octubre, el sismo dejó al menos 27 personas con lesiones leves, alrededor de 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas. Las autoridades también confirmaron que no se reportaron fallecidos ni personas desaparecidas.

El terremoto provocó derrumbes y daños en nueve provincias

El movimiento ocurrió a las 12:56, hora local, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció una magnitud de 7,7 y una profundidad de aproximadamente 12,6 kilómetros.

La sacudida se sintió incluso en Ciudad de Panamá, donde numerosas personas abandonaron edificios y oficinas por precaución.

Terremoto en Panam&aacute;: m&aacute;s de 400 edificios da&ntilde;ados, 27 heridos y m&aacute;s de 100 r&eacute;plicas

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

El informe de las autoridades panameñas detalló daños en 142 viviendas, 188 centros educativos, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias y nueve puentes, además de hoteles y carreteras.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Penonomé, donde se derrumbó una de las torres de la Catedral de San Juan Bautista. También se registraron daños importantes en el edificio de la Gobernación de Coclé.

Más de 100 réplicas y alerta de tsunami

Terremoto en Panam&aacute;: m&aacute;s de 400 edificios da&ntilde;ados, 27 heridos y m&aacute;s de 100 r&eacute;plicas

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

El terremoto estuvo acompañado por más de un centenar de réplicas, según el reporte actualizado. La actividad sísmica mantiene en alerta a las autoridades, especialmente por el riesgo que representan nuevos movimientos para las construcciones dañadas.

Además, el sismo provocó una alerta de tsunami en distintos sectores del Pacífico, que posteriormente fue levantada.

En la provincia de Los Santos, unas 300 personas de una comunidad costera fueron evacuadas hacia zonas elevadas. También se informó que cinco comunidades permanecían incomunicadas por daños en caminos, puentes y deslizamientos.

Terremoto en Panam&aacute;: m&aacute;s de 400 edificios da&ntilde;ados, 27 heridos y m&aacute;s de 100 r&eacute;plicas

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

Por qué Panamá sufrió un terremoto tan fuerte

Panamá se encuentra en una zona de intensa actividad geológica, donde interactúan varias placas tectónicas. El movimiento constante de estas estructuras genera tensiones que pueden acumularse durante años hasta liberarse repentinamente.

Los especialistas relacionan este terremoto con el sistema de fallas de Azuero-Soná, ubicado en una región de importante actividad sísmica.

Aunque el USGS informó una magnitud de 7,7, el Instituto de Geociencias de Panamá presentó una estimación de 7,5, una diferencia que responde a los métodos y datos utilizados para analizar el fenómeno.

Continúa la evaluación de los daños

Los equipos de emergencia siguen revisando viviendas, edificios públicos, centros de salud y rutas para determinar el alcance de las pérdidas. Por ahora, el dato más importante es que no se registraron víctimas fatales, pese a la intensidad del terremoto y los importantes daños materiales.

Las autoridades mantienen las recomendaciones de evitar estructuras afectadas y seguir los reportes oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un fuerte terremoto sacudió Panamá y provocó evacuaciones preventivas de edificios

Terremoto en Panamá: edificios derrumbados, rutas partidas y escenas de desesperación

Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre

Donald Trump declaró la emergencia federal en Florida y Alabama por el huracán Isaías

¿Quién ganó el Premio Nobel de la Paz?

Lo que se lee ahora
Día Mundial de la Salud Mental
Sociedad.

Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Foto: Alerta Perico.
Policiales.

Grave accidente en Ruta 66: un remis volcó y una mujer está en estado delicado

Operativo del Same en la Cuesta de Lipán ( imagen con IA)
Jujuy.

Cuesta de Lipán: un auto cayó 40 metros y tres personas fueron hospitalizadas

Gimnasia de Jujuy confirmó los precios de las entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro. Conocé los valores, puntos de venta y horarios.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro: precios de las entradas, dónde comprarlas y horarios para el clásico

Promo 91: egresados de colegios jujeños celebran sus 35 años con una gran fiesta video
Jujuy.

Promo 91: egresados de colegios jujeños celebran sus 35 años con una gran fiesta

La Rioja y una reserva natural con huellas de antiguas civilizaciones y paisajes que sorprende. video
País.

La Rioja y una reserva natural con huellas de antiguas civilizaciones y paisajes que sorprende

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel