Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

Panamá continúa evaluando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el viernes 9 de octubre. El movimiento provocó derrumbes, evacuaciones y daños en diferentes provincias, mientras las autoridades mantienen la vigilancia por las réplicas.

Según el balance actualizado este sábado 10 de octubre, el sismo dejó al menos 27 personas con lesiones leves, alrededor de 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas. Las autoridades también confirmaron que no se reportaron fallecidos ni personas desaparecidas.

El movimiento ocurrió a las 12:56, hora local, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció una magnitud de 7,7 y una profundidad de aproximadamente 12,6 kilómetros.

La sacudida se sintió incluso en Ciudad de Panamá, donde numerosas personas abandonaron edificios y oficinas por precaución.

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

El informe de las autoridades panameñas detalló daños en 142 viviendas, 188 centros educativos, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias y nueve puentes, además de hoteles y carreteras.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Penonomé, donde se derrumbó una de las torres de la Catedral de San Juan Bautista. También se registraron daños importantes en el edificio de la Gobernación de Coclé.

Más de 100 réplicas y alerta de tsunami

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

El terremoto estuvo acompañado por más de un centenar de réplicas, según el reporte actualizado. La actividad sísmica mantiene en alerta a las autoridades, especialmente por el riesgo que representan nuevos movimientos para las construcciones dañadas.

Además, el sismo provocó una alerta de tsunami en distintos sectores del Pacífico, que posteriormente fue levantada.

En la provincia de Los Santos, unas 300 personas de una comunidad costera fueron evacuadas hacia zonas elevadas. También se informó que cinco comunidades permanecían incomunicadas por daños en caminos, puentes y deslizamientos.

Terremoto en Panamá: más de 400 edificios dañados, 27 heridos y más de 100 réplicas

Por qué Panamá sufrió un terremoto tan fuerte

Panamá se encuentra en una zona de intensa actividad geológica, donde interactúan varias placas tectónicas. El movimiento constante de estas estructuras genera tensiones que pueden acumularse durante años hasta liberarse repentinamente.

Los especialistas relacionan este terremoto con el sistema de fallas de Azuero-Soná, ubicado en una región de importante actividad sísmica.

Aunque el USGS informó una magnitud de 7,7, el Instituto de Geociencias de Panamá presentó una estimación de 7,5, una diferencia que responde a los métodos y datos utilizados para analizar el fenómeno.

Continúa la evaluación de los daños

Los equipos de emergencia siguen revisando viviendas, edificios públicos, centros de salud y rutas para determinar el alcance de las pérdidas. Por ahora, el dato más importante es que no se registraron víctimas fatales, pese a la intensidad del terremoto y los importantes daños materiales.

Las autoridades mantienen las recomendaciones de evitar estructuras afectadas y seguir los reportes oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.