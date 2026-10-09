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9 de octubre de 2026 - 19:07
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Terremoto en Panamá: edificios derrumbados, rutas partidas y escenas de desesperación

Fotos y videos difundidos en redes sociales muestran los destrozos que dejó en Panamá el terremoto de magnitud 7,7. Hubo heridos, evacuaciones y alertas de tsunami.

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes 9 de octubre a Panamá y provocó importantes daños materiales, evacuaciones preventivas y momentos de desesperación entre los habitantes. El fenómeno quedó registrado en numerosos videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales y mostraron edificios dañados, desprendimientos de estructuras y grietas en rutas.

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El movimiento sísmico ocurrió a las 12:56, hora local, con epicentro en las cercanías de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a una profundidad aproximada de 10 a 13 kilómetros. El temblor también se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá y en otros sectores de Centroamérica.

Videos del terremoto: edificios que se derrumban y personas que escapan

Las imágenes difundidas por ciudadanos y turistas reflejan la magnitud del fenómeno. En Penonomé, provincia de Coclé, una de las grabaciones muestra los daños sufridos por el Hotel Dos Continentes, donde parte de la estructura se desplomó y provocó una importante nube de polvo.

“El Hotel Dos Continentes se cayó. Se cayó la mitad del hotel, si ustedes vieran cómo está esta vaina aquí”, relató un hombre que registró la escena desde su vehículo, según los testimonios difundidos.

En otras grabaciones se observa a personas que corren para alejarse de edificios mientras se escuchan gritos y alarmas de automóviles. Una mujer registró el movimiento de una construcción que sufrió importantes roturas. “Este edificio se movió horrible. Que se salgan, que se salgan, la pared se rompió”, advirtió una de las personas presentes. Las imágenes también muestran importantes grietas en rutas y daños en construcciones de distintas localidades. Los reportes de agencias internacionales confirmaron afectaciones en edificios e infraestructura vial.

Cortes de luz, evacuaciones y suspensión de actividades

El terremoto generó interrupciones en el suministro eléctrico en distintas provincias y obligó a suspender temporalmente servicios y actividades. El Aeropuerto Internacional de Tocumen interrumpió sus operaciones de manera preventiva, al igual que el Metro de Panamá. También se dispuso la suspensión de clases y el cierre de dependencias públicas mientras se realizaban inspecciones de seguridad.

En la capital panameña, trabajadores y residentes abandonaron edificios de gran altura y se concentraron en calles y espacios abiertos. A pesar de la intensidad del sismo, las operaciones del Canal de Panamá continuaron con normalidad.

Reportaron heridos y daños en varias provincias de Panama

Omar Smith, del Sistema Nacional de Protección Civil, informó a Telemetro Reporta que las principales afectaciones se registraron en Veraguas, Herrera y Los Santos. Según los primeros reportes, hubo varias personas heridas, aunque inicialmente no se difundió una cifra definitiva. Entre los casos mencionados se encuentra una persona que resultó golpeada por el colapso parcial de una infraestructura en Penonomé. Los informes de agencias internacionales también confirmaron daños en edificios históricos, viviendas y rutas de la zona central del país, sin reportes iniciales de víctimas fatales.

Por otra parte, el expresidente panameño Ricardo Martinelli compartió imágenes de los daños materiales que habría sufrido su vivienda en Soná, provincia de Veraguas. “Dios quiera que solo sean pérdidas materiales y no vidas humanas. Recemos y oremos todos en este momento”, expresó en sus redes sociales.

Alerta de tsunami tras el terremoto

La magnitud del sismo motivó la activación de alertas preventivas por posibles olas de tsunami en sectores de la costa del Pacífico. Las advertencias alcanzaron inicialmente a Panamá y otros países de Centroamérica y Sudamérica, entre ellos Costa Rica, Colombia, Ecuador y El Salvador. Posteriormente, algunas de estas alertas fueron levantadas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió mantener la calma y solicitó a las autoridades correspondientes un informe sobre el impacto del terremoto. “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, expresó el mandatario.

Panamá, una zona de intensa actividad sísmica

Panamá se encuentra en una región influenciada por la actividad tectónica del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde se concentra gran parte de los terremotos y la actividad volcánica del planeta.

Tras el movimiento principal se registraron nuevas réplicas, lo que mantuvo la preocupación entre los habitantes y obligó a reforzar las recomendaciones de prevención.

Mientras continúan las evaluaciones de daños, las imágenes del terremoto siguen circulando en redes sociales y reflejan la intensidad de una jornada que generó alarma en Panamá y otros países de la región.

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