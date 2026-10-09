Un fuerte terremoto sacudió Panamá y provocó evacuaciones preventivas de edificios

Un fuerte terremoto sacudió este viernes 9 de octubre a Panamá y generó momentos de tensión entre los habitantes. El movimiento sísmico se sintió con intensidad en la capital y en distintas regiones del país , donde numerosas personas abandonaron edificios y viviendas como medida preventiva.

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Los primeros reportes difundieron una magnitud de 7,2 , aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó posteriormente una magnitud de 7,6, según consignaron medios internacionales.

En la ciudad de Panamá, el temblor provocó la evacuación preventiva de edificios de gran altura . Trabajadores y residentes salieron a las calles y se concentraron en espacios abiertos ante la intensidad del movimiento.

De acuerdo con los primeros testimonios, algunas personas sintieron una sacudida prolongada, mientras que en distintas viviendas se reportó la caída de objetos . El terremoto generó preocupación entre la población, especialmente en las zonas donde el movimiento se percibió con mayor fuerza.

Dónde fue el epicentro del terremoto

Los informes iniciales ubicaron el epicentro a unos 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos. Sin embargo, los datos posteriores del USGS, difundidos por medios internacionales, situaron el epicentro en las proximidades de Pitaloza Arriba, en el centro-sur de Panamá, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La zona se encuentra dentro de una región de actividad sísmica vinculada a la interacción de placas tectónicas en el Pacífico. Los especialistas continúan revisando las mediciones, por lo que los datos sobre la magnitud y la localización definitiva del epicentro pueden actualizarse.

Un fuerte terremoto sacudió Panamá

Alerta de tsunami tras el fuerte sismo

Después del terremoto, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis emitió una advertencia preventiva por una posible amenaza para sectores de la costa del Pacífico de América Central y otros países de la región.

La advertencia generó especial atención en las zonas costeras, mientras los organismos de emergencia continuaban evaluando las consecuencias del fenómeno.

Evalúan daños y recomiendan extremar las precauciones

Hasta los primeros reportes, no se había confirmado un balance de víctimas ni daños materiales de consideración. Las autoridades continuaban recopilando información sobre posibles afectaciones en edificios e infraestructura.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. También aconseja revisar las condiciones de seguridad de los inmuebles y seguir las comunicaciones oficiales antes de regresar a edificios evacuados.