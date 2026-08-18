Nuevo terremoto de 4,8 sacudió Granada: hubo heridos

Un terremoto de magnitud 4,8 volvió a sacudir Granada. Hubo tres heridos leves, daños materiales, evacuaciones y varias réplicas.

Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 sacudió Granada, en el sur de España , durante la mañana de este martes 18 de agosto y dejó al menos tres personas con heridas leves. El movimiento tuvo epicentro al noroeste de Gójar y estuvo seguido por varias réplicas que volvieron a generar preocupación entre los habitantes de la región.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ubicó el sismo principal a las 10.37, hora local. La medición fue modificada durante las horas posteriores: inicialmente se había informado una magnitud de 4,6 con epicentro en Alhendín, pero el cálculo revisado estableció una magnitud de 4,8 y epicentro al noroeste de Gójar .

La Junta de Andalucía confirmó que tres personas resultaron heridas de carácter leve . Entre ellas se encontraba una menor de edad que debió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El movimiento fue muy superficial y alcanzó una intensidad de entre V y VI, según los datos actualizados del IGN. Esa característica hizo que fuera percibido con fuerza en Granada y su área metropolitana, además de sentirse en otras provincias españolas.

También se registraron desprendimientos, grietas y daños en vehículos y edificios. Emergencias 112 Andalucía recibió más de medio centenar de llamadas relacionadas con las consecuencias del temblor.

La situación obligó a adoptar diferentes medidas preventivas. Los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra fueron desalojados temporalmente, mientras especialistas comenzaron a revisar las instalaciones para detectar posibles daños. También se dispuso el cierre de edificios municipales y provinciales.

Varias réplicas volvieron a sacudir Granada

El terremoto principal fue seguido rápidamente por nuevos movimientos. El IGN registró sismos en Alhendín, Las Gabias, Churriana de la Vega y otros puntos cercanos.

Entre los movimientos posteriores se destacó una réplica de magnitud 4,2 al norte de Alhendín, registrada cerca de una hora después del terremoto principal. Más tarde también se produjo otro movimiento de magnitud 4,0.

La nueva actividad sísmica ocurrió pocos días después del fuerte terremoto registrado en la madrugada del sábado 15 de agosto en la misma región. Aquel episodio también provocó daños en fachadas, cornisas y viviendas y obligó a desplegar equipos de emergencia.

Desde el 14 de agosto, el Instituto Geográfico Nacional contabilizó cerca de 150 movimientos sísmicos en la provincia de Granada, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

El Gobierno andaluz pidió máxima prudencia y recordó que pueden continuar registrándose réplicas. Los organismos de emergencia recomendaron seguir únicamente la información y las indicaciones difundidas por los canales oficiales.

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