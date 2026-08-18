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18 de agosto de 2026 - 09:07
Mundo.

Shakira viajó a Colombia y anunció que construirá 10 escuelas tras el terremoto

Recorrió Quibdó, una de las regiones más golpeadas, junto al filántropo Howard Buffett. A su vez, se comprometió a impulsar la reconstrucción de escuelas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Shakira visitó zonas afectadas por el terremoto de Colombia.

Shakira visitó zonas afectadas por el terremoto de Colombia.

Este lunes, Shakira viajó hasta Quibdó, capital del departamento colombiano de Chocó, para acercarse a una de las regiones que sufrió mayores consecuencias tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia una semana atrás. El desastre dejó más de 300 personas fallecidas y provocó la destrucción de decenas de miles de viviendas.

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Durante su recorrido por la región, Shakira estuvo junto a Howard Buffett, hijo del reconocido empresario y filántropo Warren Buffett.

Shakira se comprometió con la reconstrucción de Chocó

En ese contexto, la cantante se comprometió a impulsar la construcción de nuevas viviendas y a colaborar con la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones que sufrió daños como consecuencia del terremoto.

Durante su visita a las localidades afectadas, Shakira aseguró que pondrá todo su esfuerzo personal en la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó. “Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, expresó este lunes la artista, quien también asumió el compromiso de levantar 10 nuevas escuelas en la región.

La cantante explicó que Howard Buffett trabajará junto a la Fundación Pies Descalzos, organización que creó en 1997, para llevar adelante las tareas de reconstrucción. “Por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, sostuvo Shakira al referirse a la presencia del filántropo durante su recorrida.

El fuerte mensaje de Shakira sobre la educación

En conversación con los medios, Shakira destacó la importancia de garantizar la continuidad educativa de los niños afectados y advirtió sobre las consecuencias de interrumpir su escolaridad. “Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, afirmó la cantante colombiana.

La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira en 1997, lleva alrededor de dos décadas desarrollando proyectos en Quibdó. Entre sus iniciativas se encuentra la inauguración, en 2005, de la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte, destinada a alumnos del nivel primario.

Como parte de su visita a la ciudad, Shakira recorrerá distintas iniciativas vinculadas con la educación que impulsa su fundación. La organización brinda apoyo a más de 300 escuelas públicas de Colombia y, hasta el momento, participó en la construcción o renovación de al menos 22 establecimientos educativos.

El impacto del terremoto

Con 13 personas fallecidas, miles de damnificados y cientos de viviendas y construcciones afectadas, El Chocó quedó entre las regiones colombianas que sufrieron las consecuencias más graves del terremoto del lunes 10 de agosto. A esta situación se suma que el departamento se encuentra entre los territorios con mayores niveles de pobreza de Colombia.

La cantante Shakira había manifestado su apoyo a las personas afectadas por el terremoto y a sus familiares pocas horas después del sismo, cuando utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje de acompañamiento. En aquella oportunidad, expresó: “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”.

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