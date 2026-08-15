Terremoto en Granada: daños y evacuaciones tras un sismo de magnitud 5

Un terremoto de magnitud 5 sacudió durante la madrugada de este sábado 15 de agosto a Granada, en el sur de España , con epicentro en Alhendín. El terremoto y la actividad sísmica en la región provocaron daños materiales, evacuaciones preventivas y un amplio despliegue de los servicios de emergencia, sin víctimas reportadas hasta el momento.

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El movimiento se produjo a la 1:04, hora local, y fue percibido con fuerza en distintos sectores de Granada y su área metropolitana. También hubo reportes desde otras zonas de Andalucía, donde vecinos advirtieron vibraciones en viviendas, puertas, ventanas y mobiliario.

Tras el temblor, el servicio de emergencias 112 de Andalucía comenzó a recibir numerosos avisos por desprendimientos, caída de elementos de fachadas, grietas y otros incidentes vinculados con el movimiento . Con el paso de las horas, la cantidad de comunicaciones superó las 200.

Algunos de los mayores inconvenientes se concentraron en el área metropolitana de Granada. Los equipos de emergencia realizaron inspecciones y acordonaron sectores afectados para evitar que las personas se acercaran a estructuras que podían representar un riesgo. También hubo evacuaciones preventivas de viviendas ante la posibilidad de daños estructurales.

La intensidad del episodio generó preocupación entre residentes y turistas. Decenas de personas permanecieron durante parte de la madrugada fuera de sus viviendas por temor a nuevos movimientos, mientras los equipos de Protección Civil, bomberos y fuerzas de seguridad continuaban con las revisiones.

Réplicas y seguimiento de la actividad sísmica

Pocos minutos después del terremoto principal se registró otro movimiento de menor magnitud en Gójar. Durante las horas siguientes continuaron produciéndose réplicas en distintos puntos cercanos al epicentro, mientras los organismos especializados siguieron de cerca la evolución de la actividad sísmica.

El Instituto Geográfico Nacional había calculado inicialmente una magnitud de 4,8 para el sismo principal y posteriormente la elevó a 5. El epicentro fue ubicado en la zona de Alhendín, al sur del área metropolitana granadina.

El episodio se sintió en buena parte de Andalucía y llevó a las autoridades a activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico. La medida permitió coordinar inspecciones, asistencia y controles en los lugares donde se detectaron grietas, desprendimientos u otros daños materiales.

Hasta el momento no se informaron víctimas fatales. Algunas personas debieron ser atendidas por cuadros de ansiedad, mientras continuaba la evaluación de edificios e infraestructura en las zonas más afectadas.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevas réplicas y continúan revisando las construcciones que sufrieron daños para determinar si requieren evacuaciones o restricciones adicionales.