Alberto Núñez Feijóo se convirtió en el protagonista de las elecciones generales de España . El líder del Partido Popular (PP) logró imponerse en las urnas y consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para formar una mayoría junto a Vox, el partido encabezado por Santiago Abascal.

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Nacido el 10 de septiembre de 1961 en Os Peares, una pequeña localidad de Galicia, Feijóo tiene 65 años y una trayectoria que comenzó en la administración pública . Antes de convertirse en uno de los principales referentes de la derecha española, trabajó como funcionario, ocupó cargos en organismos nacionales y gobernó Galicia durante 13 años.

Feijóo creció en Os Peares, un pequeño pueblo de la provincia de Ourense. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y, aunque inicialmente pensaba convertirse en juez, las dificultades económicas familiares lo llevaron a buscar un empleo estable.

En 1985 ingresó por oposición a la administración pública de Galicia. Su carrera continuó en distintos organismos y, durante el gobierno de José María Aznar, se trasladó a Madrid para ocupar cargos de responsabilidad .

Entre 1996 y 2000 presidió el Instituto Nacional de Salud (Insalud) y posteriormente quedó al frente de la empresa estatal Correos. En 2003 regresó a Galicia y se incorporó al gobierno autonómico de Manuel Fraga.

Gobernó Galicia durante 13 años y llegó a liderar el PP

En 2006 asumió la presidencia del Partido Popular de Galicia y en 2009 llegó a la conducción de la Xunta. Permaneció en ese cargo hasta 2022 y consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas, un resultado que consolidó su liderazgo dentro del espacio conservador.

En abril de 2022 fue elegido presidente nacional del Partido Popular, tras la crisis interna que terminó con la salida de Pablo Casado.

Su primera oportunidad de llegar a La Moncloa fue en las elecciones generales de julio de 2023. Aunque el PP fue la fuerza más votada, Feijóo no consiguió reunir los apoyos parlamentarios necesarios para formar Gobierno y Pedro Sánchez logró continuar al frente del Ejecutivo.

La victoria electoral y el acuerdo con Vox

En los comicios del 29 de noviembre de 2026, el Partido Popular volvió a imponerse y consiguió una mayoría parlamentaria junto a Vox. Con más del 90% del escrutinio, el PP obtenía 133 diputados, mientras que Vox alcanzaba 52. En conjunto, ambas fuerzas sumaban 185 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso.

El resultado abre la posibilidad de un cambio de Gobierno después de ocho años de gestión socialista encabezada por Pedro Sánchez. Además, representa un hecho significativo para la política española: Vox podría ingresar por primera vez al Gobierno nacional desde el regreso de la democracia.

Feijóo deberá ahora avanzar en las negociaciones para concretar la formación del nuevo Ejecutivo. Su llegada a La Moncloa marcaría el cierre de un recorrido político que comenzó en una pequeña aldea gallega y pasó por distintos niveles de la administración pública hasta alcanzar el liderazgo nacional del Partido Popular.