Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para votar este domingo en unas elecciones generales anticipadas que concentran la atención de Europa. La disputa enfrenta al oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente Pedro Sánchez , con el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, la fuerza que conduce Santiago Abascal.

Los colegios electorales abrieron a las 9 y permanecerán habilitados hasta las 20, hora local de la península. Los ciudadanos elegirán a los integrantes del Congreso y del Senado . El resultado será determinante para definir las alianzas que permitirán formar el próximo Gobierno.

Uno de los principales temas de la campaña fue el acceso a la vivienda . El aumento de los precios de compra y alquiler, especialmente en las grandes ciudades y los destinos turísticos, generó preocupación entre los jóvenes y amplios sectores de la población.

La convocatoria anticipada se produjo después de que el Parlamento rechazara medidas impulsadas por el Gobierno de Sánchez para aliviar la situación del mercado inmobiliario. El debate también estuvo atravesado por protestas contra los desalojos y la falta de viviendas accesibles .

La inmigración fue otro de los ejes centrales. El PP y Vox cuestionaron la política migratoria del Ejecutivo socialista y rechazaron la regularización de cerca de 1,2 millones de personas que vivían en España sin autorización. Ambas fuerzas vincularon la llegada de migrantes con la presión sobre los servicios públicos y el mercado de vivienda.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal: quiénes compiten

El actual presidente, Pedro Sánchez, busca continuar al frente del Gobierno después de ocho años de gestión. Su campaña estuvo marcada por la defensa de su política económica y social, aunque también tuvo que responder a cuestionamientos por investigaciones judiciales que involucran a dirigentes de su partido.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se presenta como alternativa al oficialismo y propone un cambio de orientación en la gestión nacional. Por su parte, Santiago Abascal busca ampliar la representación de Vox y convertirse en un actor decisivo para la conformación del próximo Ejecutivo.

También participa el Frente Amplio, una alianza de izquierda encabezada por Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, que busca reunir a sectores progresistas por fuera del PSOE.

Por qué estas elecciones son importantes para Europa

La posibilidad de que Vox forme parte del próximo Gobierno español es uno de los aspectos que genera mayor atención internacional. Si el Partido Popular necesita su respaldo para alcanzar una mayoría parlamentaria, la formación de Abascal podría incorporarse al Ejecutivo como socio minoritario o apoyar un Gobierno conservador desde el Parlamento.

Esto supondría un cambio relevante en la política española, ya que la extrema derecha no integra un Gobierno nacional desde el retorno de la democracia tras la dictadura franquista.

Elecciones en España

El resultado también será observado por otros países europeos, que tendrán elecciones durante 2027, entre ellos Francia, Italia, Grecia y Polonia. Un eventual cambio de orientación en España podría influir en los debates regionales sobre inmigración, políticas sociales, vivienda y relaciones internacionales.

A diferencia de otros sistemas, en España los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. Los votos determinan la composición del Parlamento y luego los diputados deben respaldar a un candidato en la sesión de investidura. Para conseguir la mayoría absoluta en primera votación se necesitan 176 votos.