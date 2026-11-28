Un sismo de magnitud 5 sacudió este sábado el sur de California, en Estados Unidos. En Los Ángeles , el movimiento provocó la caída de paneles del techo del aeropuerto internacional de la ciudad, generó momentos de alarma entre los vecinos y motivó el despliegue de un amplio operativo de emergencia.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach , en la bahía de Santa Mónica, a una profundidad de 12 kilómetros.

Aunque en un primer cálculo los organismos técnicos ubicaron el sismo en magnitud 4,7, luego ajustaron el registro a 5. Según Los Angeles Times, se trata del movimiento telúrico más intenso registrado en el área metropolitana de Los Ángeles en los últimos 12 años.

"Es uno de los más fuertes que hemos tenido en el área de Los Ángeles en bastante tiempo", señaló Lucy Jones, sismóloga e investigadora asociada del Instituto de Tecnología de California (Caltech), en declaraciones a ese periódico.

En los primeros 40 minutos posteriores al temblor, más de 13.000 usuarios reportaron al USGS haber percibido las sacudidas. Entre ellos estaba Pedro Ramírez, de 65 años, quien paseaba con su esposa por el muelle de Redondo Beach cuando oyó vibrar los vidrios de los locales cercanos.

"Sentí que algo andaba mal, pero no estaba seguro de qué era", relató a Los Angeles Times. "Luego empecé a escuchar cómo se movía el muelle y vi que los edificios se movían, y así fue como supe que estábamos viviendo un terremoto", añadió.

Epicentro del sismo en Los Àngeles

Operativo de emergencia, réplicas y aclaración por una refinería

Tras el sismo, una gran columna de fuego y humo visible desde una refinería de Chevron despertó inquietud, aunque las autoridades y el protocolo de la planta indicaron que respondió a la activación de un sistema de seguridad. En tanto, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles movilizó al personal de sus 106 estaciones para recorrer la ciudad y verificar eventuales daños estructurales.

En los 30 minutos siguientes al evento principal se detectaron al menos tres réplicas, la mayor de ellas de magnitud 3,7. Asimismo, el USGS calculó en un 5% la probabilidad de que ocurra un sismo de mayor intensidad durante los próximos siete días.

Las autoridades descartaron el riesgo de tsunami. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instó a la población a mantenerse atenta y preparada ante eventuales nuevas sacudidas.

California figura entre las zonas sísmicamente más activas de Estados Unidos. Como antecedente severo en la región, en enero de 1994 un terremoto de magnitud 6,7 con epicentro en Northridge causó 57 muertes y cuantiosos daños materiales.