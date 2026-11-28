El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado 28 de noviembre el pedido presentado por Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido en aguas próximas a las Islas Malvinas . La resolución fue adoptada por 18 votos contra tres y representa un revés para la estrategia diplomática argentina en esta instancia judicial.

Conflicto. Malvinas: Argentina y Reino Unido se enfrentaron ante un tribunal internacional por la explotación petrolera

La decisión, comunicada desde Hamburgo, Alemania, permite que las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration continúen con los preparativos de desarrollo del yacimiento sin las restricciones internacionales que Buenos Aires buscaba imponer mediante medidas provisionales. Sin embargo, el pronunciamiento no significa que el Tribunal haya resuelto a favor del Reino Unido la controversia por la soberanía del archipiélago ni que haya cerrado el reclamo argentino.

El eje de la resolución estuvo relacionado con la competencia del organismo internacional para intervenir en el conflicto. Los jueces consideraron que, para evaluar los derechos invocados por Argentina sobre la plataforma continental, la explotación unilateral de recursos naturales y la protección ambiental, era necesario abordar previamente una cuestión central: la soberanía sobre las Islas Malvinas y la condición de Estado ribereño en las áreas marítimas disputadas.

Islas Malvinas: Argentina había solicitado al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera de Sea Lion

Según el razonamiento expuesto, esa discusión territorial excede las atribuciones que el TIDM podía ejercer en esta etapa del procedimiento, bajo los mecanismos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Por ese motivo, el organismo no avanzó sobre el análisis de la urgencia de las medidas solicitadas ni determinó si las actividades previstas para Sea Lion podrían provocar daños ambientales graves en el Atlántico Sur.

La resolución también dejó expresamente establecido que no condiciona la jurisdicción del futuro Tribunal Arbitral del Anexo VII, la admisibilidad de los planteos argentinos ni el análisis de fondo de las pretensiones de ninguna de las partes.

Islas Malvinas.

El arbitraje internacional todavía debe resolver la controversia

El rechazo de las medidas provisionales no pone fin al procedimiento iniciado por Argentina contra el Reino Unido. La disputa de fondo continuará bajo el mecanismo de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la CONVEMAR, que deberá abordar las cuestiones jurídicas planteadas por ambos Estados.

Argentina había iniciado este procedimiento el 28 de septiembre de 2026, con el objetivo de cuestionar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y defender los derechos que reclama sobre los recursos naturales de la plataforma continental. Posteriormente, el 13 de octubre presentó ante el TIDM el pedido de medidas urgentes.

Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, la delegación argentina sostuvo que la explotación petrolera podía generar perjuicios irreparables sobre los recursos naturales y el ambiente marino. El Reino Unido, por su parte, defendió la continuidad del emprendimiento y cuestionó la competencia del tribunal para intervenir en una controversia vinculada con la soberanía territorial.

Qué empresas están detrás de Sea Lion

El proyecto está a cargo de dos compañías: la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación y actúa como operadora, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El yacimiento se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su desarrollo contempla distintas etapas de perforación, con un plan inicial de 23 pozos submarinos y una infraestructura flotante destinada a la producción, almacenamiento y descarga de petróleo.

De acuerdo con el cronograma expuesto durante las audiencias, las perforaciones de explotación no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027, mientras que la primera producción comercial está prevista para 2028.

Argentina había solicitado frenar la explotación petrolera

La decisión internacional no elimina una cautelar de la Justicia argentina

Un aspecto importante para comprender el alcance del fallo es que el rechazo del TIDM no debe interpretarse como una autorización judicial general para ejecutar el proyecto.

El 16 de septiembre de 2026, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con Sea Lion hasta que se tramite una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente o exista una nueva decisión judicial.

Además, el 27 de octubre, la magistrada ratificó la vigencia de esa medida, según informó Infobae el 29 de octubre. Se trata de un expediente independiente del procedimiento internacional. Por lo tanto, el alcance de la resolución del Tribunal del Mar no implica, por sí solo, que aquella cautelar haya quedado levantada.

Este punto introduce otro frente judicial en el conflicto por los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur, donde se cruzan las reclamaciones de soberanía, la legislación ambiental y las autorizaciones para desarrollar actividades petroleras.