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11 de noviembre de 2026 - 19:34
Debate.

Malvinas: el Tribunal del Mar decidirá el 28 de noviembre si frena la explotación petrolera británica

Argentina pidió suspender el proyecto Sea Lion y advirtió sobre daños irreversibles. El fallo se conocerá el 28 de noviembre en Alemania.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
La sala de audiencias del Tribunal del Mar.

La sala de audiencias del Tribunal del Mar.

Delegación de Argentina posan en la sala principal del Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

Delegación de Argentina posan en la sala principal del Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

La disputa entre Argentina y Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas tendrá una fecha decisiva. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el próximo sábado 28 de noviembre dará a conocer su resolución sobre el pedido argentino para frenar el proyecto Sea Lion, que contempla la extracción de hidrocarburos en aguas cuya soberanía permanece en disputa.

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La fecha fue confirmada este miércoles 11 de noviembre por el presidente del tribunal, Maurice Kamga, tras finalizar la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania. La decisión determinará si corresponde establecer medidas provisionales para detener los trabajos mientras avanza el procedimiento arbitral entre ambos países.

Argentina pidió frenar las perforaciones en Malvinas

La delegación argentina, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, solicitó que el Reino Unido suspenda las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura petrolera vinculada con Sea Lion.

Delegación de Argentina posan en la sala principal del Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

Delegación de Argentina posan en la sala principal del Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

También pidió que Londres se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, preserve la información obtenida durante las exploraciones y permita cumplir las obligaciones internacionales de protección del ambiente marino.

Durante los alegatos, Argentina sostuvo que la explotación unilateral de recursos podría generar consecuencias irreversibles antes de que exista una resolución sobre el conflicto.

“Si no es ahora, nunca será”: la advertencia argentina

Uno de los momentos centrales de la audiencia se produjo durante la exposición del especialista Nico Schrijver, integrante del equipo argentino. El asesor advirtió que las perforaciones previstas para marzo de 2027 podrían comenzar antes de que el tribunal arbitral encargado del caso esté en condiciones de intervenir.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, sostuvo. Argentina también alertó sobre los riesgos ambientales del proyecto, que contempla una explotación de hasta 30 años, con 26 pozos y aproximadamente 60 kilómetros de instalaciones submarinas.

Malvinas: debate por el petr&oacute;leo.

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Según la exposición argentina, un eventual derrame importante podría alcanzar aguas internacionales y generar daños ambientales de gran alcance.

Reino Unido rechazó el pedido argentino

La representación británica solicitó al Tribunal del Mar que rechace todas las medidas provisionales presentadas por Argentina. Londres argumentó que el reclamo está vinculado con la controversia de soberanía, una cuestión que considera fuera de la competencia del organismo.

También sostuvo que Argentina no logró demostrar la urgencia necesaria para suspender el proyecto y defendió los intereses económicos de los habitantes de las islas y de las empresas inversoras.

Según la posición británica, las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027, mientras que la extracción de petróleo está prevista para 2028.

Qué puede pasar el 28 de noviembre

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá decidir si acepta el pedido argentino, lo rechaza o establece medidas provisionales parciales.

Una resolución favorable a Argentina podría obligar a suspender determinadas actividades vinculadas con Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará el fondo del caso.

Sin embargo, el fallo del 28 de noviembre no resolverá la soberanía de las Islas Malvinas. La decisión estará limitada a las medidas solicitadas por Argentina para proteger los derechos que invoca y evitar posibles daños durante el desarrollo del proceso internacional.

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