Malvinas: el Reino Unido refuerza la seguridad en medio de la disputa con Argentina

El Gobierno del Reino Unido anunció una inversión de 18 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 23 millones de dólares, para fortalecer la seguridad de los territorios que administra bajo la denominación de territorios británicos de ultramar, entre ellos las Islas Malvinas , Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Debate. Malvinas: el Tribunal del Mar decidirá el 28 de noviembre si frena la explotación petrolera británica

Conflicto. Malvinas: Argentina y Reino Unido se enfrentaron ante un tribunal internacional por la explotación petrolera

La medida se conoció en medio de una creciente tensión diplomática con Argentina y a pocos días del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, los recursos estarán destinados a reforzar las capacidades policiales, los sistemas de justicia penal, la seguridad marítima y la ciberseguridad, además de mejorar el intercambio de información entre los territorios.

Si bien el comunicado oficial no menciona directamente a la Argentina ni al conflicto por la soberanía de las Malvinas, contempla medidas para enfrentar amenazas emergentes, el crimen organizado y las actividades de Estados considerados hostiles por Londres.

El anuncio coincidió con el inicio de una cumbre que reúne, entre el 23 y el 26 de noviembre, a representantes de los 14 territorios que el Reino Unido considera de ultramar.

Malvinas: Argentina espera un fallo clave por la explotación petrolera

Este sábado 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, dará a conocer su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

La iniciativa es impulsada por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas empresas prevén iniciar las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial de petróleo en 2028.

Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Alemania, la delegación argentina advirtió sobre las posibles consecuencias ambientales y económicas de la explotación unilateral de recursos naturales en aguas cuya soberanía está en disputa.

Por su parte, el Reino Unido cuestionó la jurisdicción del futuro tribunal arbitral y rechazó que existan motivos de urgencia para aplicar las medidas solicitadas por Argentina.

Las medidas del Gobierno argentino en defensa de la soberanía

En paralelo al reclamo internacional, el Gobierno nacional busca avanzar en el Congreso con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las sanciones contra empresas y proveedores involucrados en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Sin embargo, el oficialismo no consiguió reunir el quórum necesario para tratar la iniciativa en la Cámara de Diputados durante la última semana.

Además, la Cancillería mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Malvinas.

A la controversia petrolera se sumaron el repudio argentino a la reciente visita de la princesa Ana al archipiélago y la preocupación por la reanudación de una ruta marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas, cuyo primer viaje está previsto para el 17 de diciembre.

En este contexto, el Gobierno argentino busca evitar un conflicto diplomático con Chile, país que mantiene su respaldo al reclamo nacional de soberanía sobre las islas.