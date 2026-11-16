La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 para tratar un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Entre los principales temas del temario se encuentran el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas , y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central .

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La Libertad Avanza buscará avanzar con ambas propuestas, aunque todavía mantiene diferencias con los bloques dialoguistas por algunos artículos de la iniciativa sobre soberanía, especialmente aquellos que incorporan modificaciones penales vinculadas con la injerencia extranjera y la libertad de expresión.

La sesión fue convocada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y también contempla acuerdos internacionales, transferencias de competencias judiciales y modificaciones al régimen de las pequeñas y medianas empresas.

El punto que genera mayores diferencias es el Título VII del proyecto, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales”. Este apartado propone modificaciones en los códigos Electoral y Penal de la Nación.

Los bloques dialoguistas solicitaron eliminar ese capítulo durante las negociaciones con el oficialismo. Sin embargo, el Gobierno propuso cambios en su redacción que no lograron conformar a los legisladores aliados.

“Pedimos que lo eliminen, no que lo cambien”, expresó a TN un diputado que participa habitualmente de los acuerdos parlamentarios con La Libertad Avanza. El legislador anticipó que votará en contra del apartado si se mantiene en el proyecto.

En la misma línea, la diputada radical Karina Banfi cuestionó las modificaciones penales vinculadas con la expresión y consideró que no son necesarias para los objetivos de una iniciativa de defensa nacional.

Uno de los aspectos más discutidos es la incorporación de una figura penal relacionada con las acciones de injerencia extranjera.

La redacción original hacía referencia a las “campañas coordinadas de desinformación masiva”, pero el oficialismo propuso reemplazar esa expresión por “campaña de injerencia extranjera”.

El nuevo texto contempla actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten un vínculo con un agente extranjero. También establece que debe existir conocimiento de esa relación.

La iniciativa excluye expresamente la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Sin embargo, mantiene una pena general de cinco a 12 años de prisión.

Los bloques dialoguistas cuestionan la precisión de esta figura penal y advierten sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión, además de las dificultades para demostrar la intención de los involucrados y su vinculación con agentes extranjeros.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade también manifestó su rechazo. Sostuvo que el proyecto podría convertirse en un instrumento de control social y político por parte del Poder Ejecutivo.

La aprobación de este capítulo requiere una mayoría absoluta en Diputados, es decir, 129 votos afirmativos, debido a las modificaciones que introduce en la legislación electoral.

Sanciones por la explotación de recursos naturales en Malvinas

La maratónica sesión en la Cámara de Diputados terminó con un debate fallido.

Más allá de las controversias por los artículos penales, uno de los principales objetivos del proyecto es establecer un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La propuesta contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para las empresas y personas involucradas en esas actividades.

También establece restricciones económicas que podrían impedir a los sancionados desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

El texto incluye, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.

Reforma del Banco Central: vuelve a Diputados con cambios del Senado

Banco Central de la República Argentina.

El segundo proyecto central de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a la Cámara baja luego de haber sido modificada por el Senado.

La Cámara alta introdujo cambios en el artículo tercero y eliminó el requisito de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades y a los integrantes del Directorio de la entidad.

En cambio, se mantiene el mecanismo de designación: los miembros del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado mediante una mayoría calificada.

Durante el debate en la Cámara alta, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, cuestionó que se establezcan requisitos diferentes para designar y remover a las autoridades.

La reforma impulsada por el Gobierno busca reforzar la preservación del valor de la moneda como función central del Banco Central. También propone limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establecer nuevas reglas para la distribución de utilidades y fortalecer la independencia de las autoridades del organismo.

Durante el tratamiento en el Senado, Patricia Bullrich defendió la iniciativa y sostuvo que busca evitar que el Banco Central vuelva a funcionar como una herramienta de financiamiento del Gobierno.

Acuerdos internacionales y transferencias judiciales, en el temario

La convocatoria de Martín Menem incluye también el tratamiento de dos acuerdos comerciales internacionales.

Uno es el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur. El otro es la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

Además, los diputados debatirán convenios suscriptos en julio entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires para transferir competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño.

Los acuerdos contemplan también el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores.

Por último, el temario incorpora una modificación al artículo segundo de la Ley 24.467, correspondiente al marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta busca permitir que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyME.

El oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda

La sesión de este miércoles será clave para el Gobierno, que buscará avanzar con sus principales iniciativas legislativas antes de que finalice el período ordinario.

Sin embargo, las diferencias con los bloques dialoguistas por el Título VII de la Ley Malvinas mantienen abiertas las negociaciones. El oficialismo deberá conseguir los apoyos necesarios para avanzar con los artículos cuestionados, especialmente aquellos que requieren una mayoría absoluta de 129 votos.

La discusión también estará atravesada por el debate sobre la reforma del Banco Central y el resto de los proyectos incluidos en el temario parlamentario.