Criar a un hijo de entre 6 y 12 años en Argentina costó $754.869 durante octubre de 2026 , según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), publicado este lunes 16 de noviembre. Este fue el valor más alto entre los cuatro grupos de edad contemplados en la canasta de crianza.

Sociedad. Canasta de Crianza: ¿Cuánto cuesta criar a un hijo en la Argentina según la edad?

Sociedad. Criar a un hijo en Argentina ya supera los $650 mil por mes, según datos del Indec

El indicador contempla tanto los gastos necesarios para el desarrollo de los niños como el valor económico del tiempo dedicado a su cuidado.

La diferencia entre los montos responde a las necesidades de consumo de cada etapa y a la cantidad de horas de cuidado que requiere cada grupo.

Los niños de entre 6 y 12 años registraron el costo total más elevado, mientras que el tramo de menores de un año presentó el menor valor.

Cuánto se destina a alimentos, servicios y cuidados

La canasta de crianza está compuesta por dos categorías: bienes y servicios, que incluyen alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud, y el costo del tiempo dedicado al cuidado.

Para los menores de un año, el costo de bienes y servicios fue de $191.424, mientras que el tiempo de cuidado representó $399.896.

Canasta de crianza en Argentina.

En el grupo de 1 a 3 años, los gastos de bienes y servicios alcanzaron los $247.173 y los cuidados, $457.024. Este último fue el costo de cuidados más elevado entre los cuatro grupos analizados. Para los niños de 4 a 5 años, el informe calculó $314.805 en bienes y servicios y $285.640 por el tiempo de cuidado.

En tanto, para el grupo de 6 a 12 años, los bienes y servicios representaron $390.516 mensuales, mientras que el valor del cuidado fue de $364.353.

Para realizar estos cálculos, el INDEC considera las horas teóricas necesarias de cuidado y las valoriza según las remuneraciones correspondientes al personal de casas particulares.

Cuánto aumentó la canasta de crianza en el último año

La comparación entre octubre de 2025 y octubre de 2026 muestra incrementos en todos los grupos de edad.

En el caso de los menores de un año, el costo mensual pasó de $441.173 a $591.320. Para los niños de 1 a 3 años, aumentó de $524.597 a $704.198. Entre los 4 y 5 años, la canasta pasó de $443.020 a $600.445, mientras que para el grupo de 6 a 12 años subió de $557.173 a $754.869.

De esta manera, el costo mensual de crianza aumentó entre aproximadamente $150.000 y $198.000 durante los últimos doce meses, dependiendo de la edad.