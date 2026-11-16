Criar a un hijo de entre 6 y 12 años en Argentina costó $754.869 durante octubre de 2026, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), publicado este lunes 16 de noviembre. Este fue el valor más alto entre los cuatro grupos de edad contemplados en la canasta de crianza.
El indicador contempla tanto los gastos necesarios para el desarrollo de los niños como el valor económico del tiempo dedicado a su cuidado.
Cuánto cuesta criar a un hijo según su edad
El INDEC estableció los siguientes valores mensuales para octubre de 2026:
La diferencia entre los montos responde a las necesidades de consumo de cada etapa y a la cantidad de horas de cuidado que requiere cada grupo.
Los niños de entre 6 y 12 años registraron el costo total más elevado, mientras que el tramo de menores de un año presentó el menor valor.
Cuánto se destina a alimentos, servicios y cuidados
La canasta de crianza está compuesta por dos categorías: bienes y servicios, que incluyen alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud, y el costo del tiempo dedicado al cuidado.
Para los menores de un año, el costo de bienes y servicios fue de $191.424, mientras que el tiempo de cuidado representó $399.896.
Canasta de crianza en Argentina.
En el grupo de 1 a 3 años, los gastos de bienes y servicios alcanzaron los $247.173 y los cuidados, $457.024. Este último fue el costo de cuidados más elevado entre los cuatro grupos analizados. Para los niños de 4 a 5 años, el informe calculó $314.805 en bienes y servicios y $285.640 por el tiempo de cuidado.
En tanto, para el grupo de 6 a 12 años, los bienes y servicios representaron $390.516 mensuales, mientras que el valor del cuidado fue de $364.353.
Para realizar estos cálculos, el INDEC considera las horas teóricas necesarias de cuidado y las valoriza según las remuneraciones correspondientes al personal de casas particulares.
Cuánto aumentó la canasta de crianza en el último año
La comparación entre octubre de 2025 y octubre de 2026 muestra incrementos en todos los grupos de edad.
En el caso de los menores de un año, el costo mensual pasó de $441.173 a $591.320. Para los niños de 1 a 3 años, aumentó de $524.597 a $704.198. Entre los 4 y 5 años, la canasta pasó de $443.020 a $600.445, mientras que para el grupo de 6 a 12 años subió de $557.173 a $754.869.
De esta manera, el costo mensual de crianza aumentó entre aproximadamente $150.000 y $198.000 durante los últimos doce meses, dependiendo de la edad.
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