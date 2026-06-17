Canasta de Crianza: ¿Cuánto cuesta criar a un hijo en la Argentina según la edad?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la actualización más reciente de la canasta de crianza , un indicador que calcula el gasto que deben afrontar los hogares argentinos para cubrir las necesidades esenciales y el tiempo de cuidado de sus hijos hasta los 12 años .

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De acuerdo con las cifras oficiales , en mayo de 2026 el costo mensual se ubicó en $520.569 para bebés menores de un año , $620.125 para niñas y niños de entre uno y tres años , $529.756 para el grupo de cuatro a cinco años , y $665.950 para quienes tienen entre seis y doce años .

El indicador se organiza en cuatro rangos de edad definidos según las etapas de escolaridad : menores de un año, niños de uno a tres, de cuatro a cinco y de seis a doce años. Esta segmentación facilita estimar el gasto que implica para los hogares argentinos la crianza y sostenimiento de los hijos hasta los 12 años .

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A su vez, el cálculo contempla dos grandes dimensiones: por un lado, los bienes y servicios indispensables para el crecimiento y desarrollo de niñas, niños y adolescentes; y por otro, la valoración económica del tiempo de cuidado requerido en cada uno de los grupos etarios .

El cálculo se construye a partir de los valores de la canasta básica total (CBT) correspondiente al Gran Buenos Aires, incorporando además una estimación del costo del tiempo de cuidado. Este último se determina tomando como referencia la remuneración horaria teórica establecida en la escala salarial vigente para el personal de casas particulares, dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas.

La canasta de crianza creció por debajo de la inflación en mayo de 2026.

Los gastos de la canasta de crianza en 2026

En mayo de 2026, la desagregación de bienes y servicios registró un gasto mensual de $169.760 para bebés menores de un año, $219.200 para el tramo de uno a tres años, $279.178 para niños y niñas de cuatro a cinco años, y $346.321 para el grupo de seis a doce años. Según detalla el organismo estadístico, estos montos surgen del promedio ponderado de la canasta básica total (CBT) aplicada según cada franja etaria.

En relación con el componente de cuidado, se observaron diferencias significativas de acuerdo con la edad. La medición oficial estableció 147 horas mensuales de atención para menores de un año, con un valor horario de $2.386, lo que da un total de $350.809. Para el segmento de uno a tres años, la necesidad estimada asciende a 168 horas mensuales, también valuadas a $2.386 por hora, alcanzando un costo final de $400.925.

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En el caso de los niños y niñas de cuatro a cinco años, la estimación se reduce a 105 horas mensuales, lo que implica un costo total de $250.578. Para el grupo de seis a doce años, se calculan 84 horas por mes a un valor de $3.805 cada una, alcanzando un gasto final de $319.628.

Por otra parte, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la canasta de crianza mostró incrementos en todos los tramos de edad, en línea con la actualización de precios y tarifas oficiales. En menores de un año, el valor mensual pasó de $410.587 a $520.569, lo que representa una suba del 26,7%. En tanto, para el segmento de uno a tres años, el costo aumentó de $487.908 a $620.125, marcando un incremento del 27,1%.

La canasta de crianza supera los $500.000 mensuales y es incluso superior para la canasta de crianza de niños de hasta 12 años.

Para el segmento de cuatro a cinco años, el incremento fue del 29,1%, pasando de $410.302 a $529.756. En tanto, en el grupo de seis a doce años, la suba alcanzó el 29%, con un salto de $516.113 a $665.950.

En ambos casos, los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación del período analizado, que registró un avance del 33,2%.

Cómo calcula el INDEC el costo de criar un hijo

De acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la metodología de cálculo se enmarca en las pautas oficiales fijadas por el Ministerio de Economía y UNICEF para el caso argentino.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los resultados actualizados de la canasta de crianza.

La estimación mensual se construye a partir de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, la cual se ajusta mediante un coeficiente de adulto equivalente que contempla los requerimientos nutricionales y patrones de consumo según edad y género.

Dicho coeficiente permite trasladar la referencia de “adulto” a cada grupo etario, incorporando la ponderación de necesidades energéticas y otras variables demográficas, basadas en proyecciones poblacionales de 2022. De esta forma, se arriba a una valuación diferenciada de bienes y servicios para cada franja de edad: menores de un año, de uno a tres, de cuatro a cinco y de seis a doce años.

En lo que respecta al componente de cuidado, el procedimiento metodológico establece la cantidad de horas “estándar” que se consideran necesarias para cada niño o niña, descontando, cuando corresponde, el tiempo cubierto por la jornada escolar del sistema público.

El indicador toma como referencia cuatro grupos etarios basados en niveles de escolarización.

A su vez, la normativa laboral vigente en Argentina fija una dedicación mínima teórica de ocho horas diarias destinadas al cuidado, con ajustes según la franja etaria.

A ese volumen de tiempo se le asigna una valoración económica a partir de la escala salarial oficial correspondiente a la categoría de asistencia y cuidado de personas, tanto en su cálculo mensual como en su modalidad por hora. En los hogares donde conviven más de un niño, niña o adolescente, la estimación del tiempo de cuidado se define tomando como referencia al integrante que requiere mayor cantidad de horas de atención.