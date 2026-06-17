Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy: un muerto y más de 20 heridos

Un grave choque se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la ruta nacional 9/34 , entre las localidades salteñas de Metán y Güemes, y dejó al menos 24 personas heridas. Además, se confirmó el fallecimiento de una persona.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 y fue protagonizado por un colectivo de larga distancia de la empresa 20 de Junio, que realizaba el recorrido Mendoza-Jujuy , y un camión de Transporte Victoria que, según las primeras informaciones, trasladaba un cargamento de carbón.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron violentamente, provocando importantes daños materiales y una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Como consecuencia del impacto, al menos 24 personas sufrieron heridas de distinta consideración y requirieron asistencia médica . Los lesionados fueron trasladados al Hospital Dr. Joaquín Castellanos, donde permanecen bajo observación y reciben atención por parte de los profesionales de la salud.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el estado actualizado de cada uno de los pacientes.

Importante operativo en la ruta

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo en la zona con la participación de ambulancias, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y equipos de emergencia.

Las tareas se concentraron en asistir a los pasajeros, asegurar el área del siniestro y facilitar el trabajo de los rescatistas.

Además, las autoridades avanzan con las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso.

Investigan las causas del choque

El fuerte impacto generó conmoción entre quienes transitaban por el sector y entre los vecinos de la zona, debido a la magnitud del accidente y a la cantidad de personas afectadas.

Tanto el colectivo como el camión sufrieron importantes daños estructurales como consecuencia del choque.

Mientras continúan las tareas de investigación, no se descarta que durante las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre las circunstancias del hecho y el estado de salud de los heridos.