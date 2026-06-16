martes 16 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de junio de 2026 - 16:45
Sociedad.

El truco que usan los hoteles para dejar las sábanas impecables: solo lleva dos ingredientes

Con un método casero y fácil de aplicar, es posible recuperar el blanco original de las sábanas y eliminar las manchas amarillentas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco que usan los hoteles para dejar las sábanas impecables: solo lleva dos ingredientes.

El truco que usan los hoteles para dejar las sábanas impecables: solo lleva dos ingredientes.

Lograr que las sábanas blancas mantengan un tono impecable, brillante y sin rastros de desgaste como si fueran nuevas puede parecer una tarea difícil, aunque en realidad no es imposible. Hay un truco de limpieza casero que se utiliza en muchos hoteles, pero que no es muy conocido por la mayoría de las personas, y que permite obtener ese resultado.

Lee además
Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero efectivo.
Sociedad.

Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero efectivo
fanfest mundial 2026 en jujuy: entrada gratis, pantalla gigante y food trucks
Jujuy.

FanFest Mundial 2026 en Jujuy: entrada gratis, pantalla gigante y food trucks

Se trata de un procedimiento muy fácil de aplicar en el hogar y que requiere únicamente dos elementos: limón y agua en ebullición. Tan sencillo como suena. Aunque pueda sorprender, el limón posee cualidades blanqueadoras naturales que no son comunes en otros productos.

El truco de limpieza para blanquear las sábanas blancas.

Si se busca intensificar aún más este resultado, también es posible incorporar una cucharadita de bicarbonato de sodio como complemento. Este método de limpieza fue difundido a través de la cuenta de Instagram de La Espumería y se caracteriza por su fácil aplicación.

El truco de limpieza para blanquear las sábanas blancas

Ingredientes

  • 2 limones.

  • 1 litro de agua hirviendo.

  • Balde o palangana.

El secreto de los hoteles para lavar las sábanas blancas y dejarlas impecables.

El paso a paso

  • Colocá las sábanas dentro de un balde o palangana.
  • Incorporá el jugo de dos limones, procurando que la mayor superficie posible de la tela quede bien impregnada.
  • Sumá aproximadamente un litro de agua hirviendo, asegurándote de que la prenda quede completamente sumergida o bien humedecida. Manipulá con cuidado para evitar quemaduras, ya que el líquido estará a alta temperatura.
  • Dejá la mezcla en reposo durante al menos media hora.
  • Luego, realizá el lavado habitual de las sábanas.
  • Finalizado el proceso, colgá la ropa como de costumbre hasta que se seque por completo.
  • Una vez secas, ya podés volver a armar la cama y notar que recuperan su blancura original.

Por qué este truco de limpieza es tan efectivo

Este es el truco casero más sencillo para lavar las sábanas blancas y recuperar toda su blancura.

Este método de limpieza resulta eficaz porque reúne dos factores especialmente potentes para eliminar manchas y recuperar la blancura de las telas: por un lado, el ácido cítrico presente en el limón y, por otro, la alta temperatura del agua en ebullición.

El limón posee ácido cítrico, una sustancia de origen natural que cuenta con propiedades tanto blanqueadoras como desengrasantes. Este componente contribuye a descomponer restos de transpiración, grasa del cuerpo y acumulación de detergente que suelen ir quedando en las sábanas con el uso cotidiano y los lavados repetidos.

Al romper y degradar estos compuestos, el limón favorece que las manchas de tono amarillento se liberen con mayor facilidad de las fibras textiles.

Tener las sábanas blancas con una blancura extrema como el primer día puede parecer imposible, pero no lo es.

A su vez, el agua a alta temperatura provoca la apertura de la estructura del tejido, lo que facilita que el ácido cítrico penetre con mayor eficacia en la tela y actúe en las capas más internas.

El aumento de temperatura también contribuye a desprender la suciedad que se encuentra adherida, al mismo tiempo que intensifica la acción limpiadora del limón. Sumado a esto, el limón cuenta con cualidades antibacterianas y efectos desodorizantes naturales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero efectivo

FanFest Mundial 2026 en Jujuy: entrada gratis, pantalla gigante y food trucks

Trucos caseros infalibles para quitar manchas de aceite de la ropa

Próximo feriado nacional: qué pasa con el 20 de junio

ANSES: los haberes de jubilados y pensionados vuelven a subir en julio

Lo que se lee ahora
Cuándo es el próximo feriado nacional 
Sociedad.

Próximo feriado nacional: qué pasa con el 20 de junio

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.
Jujuy.

Confirmado: el cronograma de pagos del aguinaldo en Jujuy en junio 2026

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Vivienda incendiada - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Incendio devastador en Libertador: una madre y sus cuatro hijos perdieron todo

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 
Mundial 2026.

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Foto archivo. video
Educación.

ADIUNJU ratificó el paro universitario en Jujuy desde este martes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel