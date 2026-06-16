El truco que usan los hoteles para dejar las sábanas impecables: solo lleva dos ingredientes.

Lograr que las sábanas blancas mantengan un tono impecable , brillante y sin rastros de desgaste como si fueran nuevas puede parecer una tarea difícil, aunque en realidad no es imposible. Hay un truco de limpieza casero que se utiliza en muchos hoteles , pero que no es muy conocido por la mayoría de las personas, y que permite obtener ese resultado.

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Se trata de un procedimiento muy fácil de aplicar en el hogar y que requiere únicamente dos elementos: limón y agua en ebullición . Tan sencillo como suena. Aunque pueda sorprender, el limón posee cualidades blanqueadoras naturales que no son comunes en otros productos.

Si se busca intensificar aún más este resultado, también es posible incorporar una cucharadita de bicarbonato de sodio como complemento. Este método de limpieza fue difundido a través de la cuenta de Instagram de La Espumería y se caracteriza por su fácil aplicación .

El truco de limpieza para blanquear las sábanas blancas

Ingredientes

2 limones.

1 litro de agua hirviendo.

Balde o palangana.

El secreto de los hoteles para lavar las sábanas blancas y dejarlas impecables.

El paso a paso

Colocá las sábanas dentro de un balde o palangana .

dentro de un o . Incorporá el jugo de dos limones , procurando que la mayor superficie posible de la tela quede bien impregnada.

, procurando que la mayor superficie posible de la quede bien impregnada. Sumá aproximadamente un litro de agua hirviendo , asegurándote de que la prenda quede completamente sumergida o bien humedecida. Manipulá con cuidado para evitar quemaduras , ya que el líquido estará a alta temperatura .

, asegurándote de que la quede completamente o bien humedecida. Manipulá con cuidado para evitar , ya que el líquido estará a . Dejá la mezcla en reposo durante al menos media hora .

durante al menos . Luego, realizá el lavado habitual de las sábanas.

de las sábanas. Finalizado el proceso, colgá la ropa como de costumbre hasta que se seque por completo .

como de costumbre hasta que se . Una vez secas, ya podés volver a armar la cama y notar que recuperan su blancura original.

Por qué este truco de limpieza es tan efectivo

Este es el truco casero más sencillo para lavar las sábanas blancas y recuperar toda su blancura.

Este método de limpieza resulta eficaz porque reúne dos factores especialmente potentes para eliminar manchas y recuperar la blancura de las telas: por un lado, el ácido cítrico presente en el limón y, por otro, la alta temperatura del agua en ebullición.

El limón posee ácido cítrico, una sustancia de origen natural que cuenta con propiedades tanto blanqueadoras como desengrasantes. Este componente contribuye a descomponer restos de transpiración, grasa del cuerpo y acumulación de detergente que suelen ir quedando en las sábanas con el uso cotidiano y los lavados repetidos.

Al romper y degradar estos compuestos, el limón favorece que las manchas de tono amarillento se liberen con mayor facilidad de las fibras textiles.

Tener las sábanas blancas con una blancura extrema como el primer día puede parecer imposible, pero no lo es.

A su vez, el agua a alta temperatura provoca la apertura de la estructura del tejido, lo que facilita que el ácido cítrico penetre con mayor eficacia en la tela y actúe en las capas más internas.

El aumento de temperatura también contribuye a desprender la suciedad que se encuentra adherida, al mismo tiempo que intensifica la acción limpiadora del limón. Sumado a esto, el limón cuenta con cualidades antibacterianas y efectos desodorizantes naturales.