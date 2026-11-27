El próximo lanzamiento de Marvel se posiciona entre las producciones que mayor interés despiertan de cara a 2026 . La propuesta reunirá nuevamente a reconocidos intérpretes de la saga de los Avengers y sumará a figuras que hasta el momento habían formado parte de distintas etapas de este universo cinematográfico .

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El proyecto se inscribe en una nueva fase de la franquicia, cuyo objetivo es conectar tramas y personajes que hasta ahora habían tenido recorridos independientes . A esto se suma la expectativa por el retorno de un grupo de realizadores responsable de algunas de las películas que alcanzaron los mayores éxitos de taquilla de Marvel .

La difusión del tráiler más reciente volvió a poner a la producción en el centro de la conversación y multiplicó las publicaciones sobre el filme en las plataformas digitales . El público aguarda conocer de qué manera Marvel reunirá a sus grupos de héroes más importantes en una trama inédita .

De acuerdo con las cifras de WaveMetrix , compañía estadounidense que estudia el comportamiento de las audiencias digitales en el sector del entretenimiento, el adelanto definitivo de Avengers: Doomsday registró 563 millones de reproducciones durante su primer día . Los datos, difundidos por el medio especializado Deadline , posicionaron al video como el lanzamiento promocional más visto de Disney en sus primeras 24 horas y el segundo con mayor alcance entre las películas a nivel mundial.

El registro incluye las veces que el avance fue reproducido en el conjunto de los espacios digitales, por lo que no se limita a las visualizaciones obtenidas en YouTube. Para elaborar sus estadísticas, WaveMetrix suma el tráfico generado en sitios como Facebook, Instagram, TikTok y X, además de esa plataforma, y así calcula el impacto total de las distintas piezas difundidas durante la promoción.

La cantidad registrada no equivale necesariamente al número de personas que vieron el tráiler, debido a que un mismo usuario puede reproducirlo en reiteradas oportunidades o acceder a él desde distintas redes sociales.

Por su parte, WaveMetrix se dedica a estudiar el rendimiento de las acciones publicitarias del sector audiovisual. Para ello, realiza un seguimiento de los videos compartidos por productoras, largometrajes, actores, medios de comunicación y otras plataformas relacionadas con el rubro. La información que reúne sirve para evaluar la repercusión de cada estreno y contrastar los resultados de sus campañas en distintos intervalos de tiempo.

Estreno en cines el 18 de diciembre de 2026

De acuerdo con la programación oficial de Disney, Avengers: Doomsday tendrá su estreno en las salas estadounidenses el 18 de diciembre de 2026. La película supondrá la vuelta de los Vengadores a la pantalla grande, luego de la última entrega de la saga, Avengers: Endgame, que llegó a los cines en 2019.

El 23 de noviembre, Marvel dio a conocer el último avance de la producción y puso a disposición del público las entradas para la función. El video incluye escenas inéditas de los protagonistas y adelanta el choque entre superhéroes provenientes de distintos universos.

Avengers: Doomsday ocupará el quinto lugar dentro de la saga principal del equipo de superhéroes. Sus antecesoras fueron The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

La trama continuará en una nueva producción, titulada Avengers: Secret Wars, que tiene previsto su desembarco en los cines para el 17 de diciembre de 2027.

El regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom

Robert Downey Jr. volverá a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque esta vez asumirá el papel de Doctor Doom en lugar de ponerse nuevamente en la piel de Tony Stark, también conocido como Iron Man, a quien dio vida durante más de diez años.

Dentro de las historietas, Victor von Doom gobierna el reino ficticio de Latveria y se destaca tanto por su talento como investigador científico como por sus destrezas en las artes mágicas. Además, sostiene un enfrentamiento histórico con Reed Richards, referente de Los Cuatro Fantásticos. Se trata de uno de los antagonistas más importantes de Marvel, cuya personalidad reúne inteligencia, poderes sobrenaturales y una marcada sed de dominio.

Marvel confirmó que Downey Jr. se sumaría a la franquicia en la edición 2024 de la Comic-Con de San Diego, la tradicional convención internacional dedicada a la cultura popular. El intérprete estuvo al frente del papel de Tony Stark desde Iron Man (2008) hasta Avengers: Endgame (2019), largometraje que puso punto final al recorrido de ese protagonista.

Por el momento, el estudio mantiene bajo reserva buena parte de la información sobre los objetivos de Doctor Doom y las consecuencias que podría tener su aparición para los distintos universos.

El elenco que regresa a la franquicia

La producción contará con figuras que formaron parte de diferentes momentos de la historia cinematográfica de Marvel. Entre los regresos confirmados se encuentran Chris Evans, quien volverá a encarnar a Steve Rogers; Chris Hemsworth, que se pondrá otra vez en la piel de Thor, y Anthony Mackie, que continuará interpretando a Sam Wilson, actual portador del escudo del Capitán América.

El elenco también incluirá a Paul Rudd, en el papel de Scott Lang (Ant-Man); Sebastian Stan, como Bucky Barnes; Tom Hiddleston, nuevamente como Loki; Simu Liu, quien dará vida a Shang-Chi; Letitia Wright, como Shuri; Winston Duke, en la piel de M’Baku, y Florence Pugh, que retomará su personaje de Yelena Belova.

La película también contará con David Harbour, quien volverá a interpretar a Alexei Shostakov; Wyatt Russell, en el papel de John Walker; Hannah John-Kamen, como Ava Starr, y Lewis Pullman, que encarnará a Bob Reynolds, conocido por su identidad de Sentry.

Por otra parte, Marvel anunció que Kathryn Newton retomará el rol de Cassie Lang, Danny Ramirez hará lo propio como Joaquín Torres, Hailee Steinfeld regresará como Kate Bishop, Mabel Cadena interpretará nuevamente a Namora, Alex Livinalli volverá a ser Attuma y Tenoch Huerta Mejía se pondrá otra vez en la piel de Namor.

La lista de participantes se completa con figuras que ya aparecieron en otras entregas del universo cinematográfico. Sin embargo, el estudio aún no precisó qué lugar tendrá cada uno en el desarrollo de la trama ni la duración de sus respectivas apariciones.

Los Cuatro Fantásticos en la historia compartida

La formación de Los Cuatro Fantásticos estará integrada por Pedro Pascal, quien dará vida a Reed Richards; Vanessa Kirby, en el papel de Sue Storm; Joseph Quinn, como Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach, que interpretará a Ben Grimm.

Tras su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel con The Fantastic Four: First Steps, los cuatro superhéroes se sumarán ahora a una aventura que los reunirá con los Vengadores y los X-Men.

La presencia de Reed Richards tendrá un peso importante en el desarrollo de esta trama, especialmente por el histórico antagonismo que lo enfrenta a Doctor Doom. En las historietas, el vínculo entre ambos está atravesado por disputas que abarcan el terreno académico, las diferencias personales y las tensiones políticas.

En una de las escenas del avance, Los Cuatro Fantásticos aparecen en la residencia de Steve Rogers y Peggy Carter, una imagen que adelanta su involucramiento en la historia. Sin embargo, Marvel aún no brindó precisiones sobre las circunstancias que propiciarán esa reunión ni sobre los motivos que llevarán al equipo a buscar un acercamiento con Rogers.

Los X-Men de Fox que regresan al universo Marvel

La película volverá a contar con figuras que formaron parte de las anteriores adaptaciones de X-Men, realizadas por 20th Century Fox. Entre los actores que regresarán se encuentran Patrick Stewart, nuevamente como Charles Xavier; Ian McKellen, en el rol de Magneto; James Marsden, quien interpretará a Cyclops; Kelsey Grammer, como Beast; Alan Cumming, que volverá a encarnar a Nightcrawler, y Rebecca Romijn, en la piel de Mystique.

A esta lista se suma Channing Tatum, quien volverá a ponerse en el lugar de Gambit. La vuelta de estos artistas hará posible que los protagonistas de las antiguas películas de mutantes compartan escenario con los personajes de Marvel Studios.

En el tráiler aparecen Cyclops y otros integrantes de los X-Men durante una batalla en la que intervienen distintos grupos de superhéroes. De todas maneras, el estudio todavía no precisó qué función cumplirán los mutantes en el enfrentamiento ni si todos tendrán un protagonismo equivalente.

Los hermanos Russo de regreso tras la Saga del Infinito

La dirección de Avengers: Doomsday estará nuevamente en manos de Anthony y Joe Russo, los cineastas que anteriormente realizaron Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

El libreto contará con la participación de Stephen McFeely, en tanto que la producción será responsabilidad de Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz.

La vuelta de los hermanos Russo establece una continuidad con las dos entregas que pusieron fin a la Saga del Infinito, en las que confluyeron protagonistas de distintas historias y franquicias del universo Marvel.

El relato tendrá una segunda parte en Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027. Por ahora, Marvel no presentó una descripción detallada de su argumento ni adelantó de qué manera se cerrará la disputa que se pondrá en marcha en Doomsday.