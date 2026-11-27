Tini Stoessel compartió una sentida postura sobre las situaciones de violencia contra las mujeres y los distintos tipos de abuso que atraviesan numerosas mujeres. Durante una entrevista, destacó la importancia de visibilizar estos hechos y sostuvo: “Es necesario hablar”.

La cantante ya había abordado esta problemática en otras oportunidades. En mayo , mientras realizaba una presentación de Futttura , se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre el acoso que padecen las mujeres. En aquella ocasión, les pidió que no tuvieran miedo y alentó a quienes atraviesan esas experiencias: “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien, es difícil hablar o expresar”, manifestó.

Esas palabras volvieron a cobrar relevancia durante la reciente entrevista que concedió a la revista Vogue . Allí, la artista señaló: “ No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una”.

Más adelante, se refirió a una serie de precauciones que forman parte de la rutina de muchas mujeres: consultarles a sus amigas si llegaron a destino , solicitarles que envíen su ubicación , vigilar sus bebidas cuando salen a bailar y avisar antes de salir.

La periodista también recordó que Stoessel puso el foco en los problemas que enfrentan quienes deciden contar o denunciar un episodio de violencia tiempo después de haberlo sufrido. Entre ellos, mencionó el temor a que no les crean, el sentimiento de culpa y las trabas que deben superar.

“El animarse, si no es denunciar, es hablar, es contar, es decir. No lo digo como ‘háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, manifestó.

Finalmente, expresó su preocupación por la ausencia de estos diálogos entre los varones: “Es como que parecemos que estamos hablando solas muchas veces”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron cómo se reconciliaron y dieron un dato clave de su casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a apostar por su relación luego de la ruptura que atravesaron tras el Mundial de Qatar 2022. Ahora, en una nueva etapa juntos, se preparan para celebrar su casamiento el próximo 19 de diciembre en Buenos Aires.

A pocas semanas de la ceremonia, los protagonistas participaron de una producción fotográfica para la revista Vogue, realizada por Sebastián Faena. Durante el encuentro, también compartieron detalles y reflexiones sobre su vida personal.

Martina contó que durante el período en el que estuvieron separados no mantuvieron ninguna comunicación. “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, relató.

Por otra parte, la cantante señaló que ambos comparten los mismos proyectos y expectativas de cara al futuro, y que debieron atravesar distintas experiencias para convertirse en quienes son actualmente. En ese contexto, destacó el lugar que ocupa el futbolista en su vida: “Rodrigo es una persona que me empujó y salvó la vida en muchos momentos”, expresó.

Por su lado, el futbolista contó que su relación con Tini le permitió conectarse con una faceta emocional que hasta entonces desconocía. Para describir ese cambio, recurrió a una comparación: “Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color. Hoy quiero que el fútbol pertenezca a mi vida y no que mi vida pertenezca al fútbol”.

Rodrigo también compartió algunas costumbres cotidianas que disfrutan juntos y que convierten en momentos de diversión. “Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y estamos media hora en el baño, nos ponemos a cantar”, contó.

Por otro lado, al referirse a los preparativos de la boda, Tini anticipó un detalle que despertó la curiosidad de sus seguidores. “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia, y su traje también”, afirmó.