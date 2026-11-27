El enfrentamiento legal que Brad Pitt y Angelina Jolie sostenían desde hacía años por una inversión compartida tuvo un desenlace inesperado durante esta semana. Los dos reconocidos intérpretes de Hollywood , que estuvieron casados, resolvieron sus diferencias mediante un entendimiento relacionado con la comercialización de su bodega en Francia.

Se trata de un emprendimiento llamado Château Miraval , del cual su operación que había dado lugar a numerosas presentaciones judiciales y acusaciones cruzadas .

A través de una declaración compartida que hicieron llegar a medios especializados de Hollywood , entre ellos Page Six y la revista People , ambos artistas confirmaron que alcanzaron una solución sin recurrir a la Justicia .

“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto. Cualquier comentario publicado en los medios de comunicación atribuido a ‘fuentes’ no proviene de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, expresaron al concluir.

Si bien las condiciones pactadas no fueron reveladas públicamente, se conoció que Brad Pitt seguirá adelante con la demanda judicial que inició contra el empresario ruso Yuri Shefler, propietario del Grupo Stoli.

Por qué Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron una guerra judicial que duró 10 años

Mientras atravesaban un prolongado proceso de divorcio, Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron en 2022 un enfrentamiento legal relacionado con la comercialización de Château Miraval, la bodega que ambos poseían en Francia.

El intérprete llevó a su expareja ante la Justicia al sostener que ella había transferido la mitad de la propiedad a una empresa vinculada al conglomerado ruso sin contar con su consentimiento.

En el marco de ese conflicto, uno de los documentos presentados por Angelina Jolie ante la Justicia aportó nuevos detalles sobre una denuncia que la actriz había realizado contra Pitt: afirmó que, durante un vuelo en 2016, el actor ejerció violencia de género contra ella y sus hijos.

Desde entonces, el enfrentamiento derivó en una prolongada sucesión de presentaciones judiciales de ambas partes, mientras que distintos aspectos de su vida privada se difundieron públicamente de forma reiterada.

Jolie también inició acciones legales contra Pitt y le reclamó una indemnización de 250 millones de dólares. En su presentación, acusó al protagonista de Pecados capitales de haber emprendido contra ella una “guerra vengativa”.

Tras la formalización del divorcio de las dos figuras de Hollywood, en diciembre de 2024, la disputa judicial vinculada con la bodega francesa perdió intensidad de manera considerable. Sin embargo, Pitt no abandonó sus esfuerzos por llevar a Jolie contra las cuerdas y, finalmente, ambos acordaron resolver ese conflicto sin llegar a un juicio.

La pareja adquirió la propiedad ubicada en Francia en 2008 y, seis años más tarde, celebró allí su casamiento. Ambos destinaron varias decenas de millones de dólares al proyecto para transformar Château Miraval en una marca comercial de vino rosado exitosa, aunque actualmente ya no conservan la titularidad del emprendimiento.