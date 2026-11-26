Woody Harrelson manifestó públicamente su satisfacción con la interpretación de Joseph Zada , quien tendrá la responsabilidad de encarnar a Haymitch Abernathy durante sus años de juventud en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha.

Tras haber interpretado al emblemático personaje en las cuatro entregas cinematográficas de la franquicia original , el actor estadounidense elogió el compromiso y el esfuerzo de quien tomará su lugar en esta nueva producción , especialmente por la forma en que consiguió darle vida al vencedor de los Juegos perteneciente al Distrito 12 .

Durante un encuentro impulsado por la revista Vanity Fair , los dos intérpretes compartieron una charla en la que repasaron sus vivencias dentro de la exitosa saga y analizaron los desafíos que implica ponerse en la piel de un mismo personaje en diferentes momentos de su existencia. En ese contexto, Harrelson aprovechó la ocasión para destacar rápidamente el trabajo realizado por Zada , quien encabeza el elenco de la próxima película de la franquicia.

"Me encantó la película. Tengo que decirte desde el principio que, obviamente, tengo cierto apego al personaje después de haber hecho cuatro películas como Haymitch . Pero estuviste increíble en esta película, con tanta carga emocional , tan presente en cada escena, divertido y cálido ", manifestó el intérprete.

“Siento que, si había alguien a quien pasarle el relevo, debías ser tú. Sinceramente, no puedo imaginar a nadie que hubiera hecho un mejor trabajo. ¡Buen trabajo!”, agregó.

Dos versiones de Haymitch: del optimismo al cinismo

Si bien los dos actores se ponen en la piel de Haymitch Abernathy, cada uno lo representa en una etapa distinta de su recorrido personal. En Amanecer en la cosecha, Joseph Zada interpreta al joven de 16 años, que aún reside en el Distrito 12 cuando su nombre resulta elegido para competir en la edición número 50 de los Juegos del Hambre, una competencia especial que recibe el nombre de Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Los acontecimientos que atraviesa durante su participación en la arena, sumados a las tragedias y pérdidas que debe afrontar, constituyen experiencias determinantes en su evolución. Estos sucesos permiten comprender cómo, con el transcurso de los años, termina convirtiéndose en aquel hombre irónico, desilusionado con la vida y marcado por su dependencia del alcohol que el público conoció en las películas originales de la saga.

Durante el intercambio, Harrelson hizo hincapié en los contrastes que existen entre ambas interpretaciones debido al momento de la vida en el que transcurre cada una. Según explicó, el Haymitch que él representa, en una etapa mucho más avanzada de su existencia, está atravesado por una actitud pesimista y desconfiada que todavía no caracteriza al adolescente interpretado por Zada, aunque comienza a manifestarse progresivamente a medida que avanza la historia.

Por otro lado, el protagonista de True Detective aprovechó la ocasión para hacer un comentario humorístico sobre su preparación para el personaje. Cuando Zada quiso saber si había mantenido algún encuentro con Suzanne Collins, autora de la saga literaria, para interiorizarse en el papel, Harrelson respondió entre carcajadas que no había necesitado demasiada preparación: ya tenía experiencia interpretando tanto a personas dominadas por el escepticismo como a personajes con problemas de alcoholismo.

Joseph Zada estudió la voz de Woody Harrelson

Entre las principales dificultades que debió afrontar Zada durante la preparación del papel estuvo encontrar un registro vocal que evocara la interpretación de Harrelson, sin perder de vista la profundidad sentimental y los matices psicológicos de Haymitch. No obstante, el experimentado intérprete consideró que su sucesor consiguió resolver ese desafío de manera sobresaliente, logrando una caracterización sumamente lograda y creíble.

“Tu voz fue genial. Es algo difícil de conseguir porque estuviste justo en el punto exacto. Tanto que pensé: ‘Me pregunto si lo pasaron por un programa de inteligencia artificial o algo así’”, le comentó.

Para construir la identidad vocal de su personaje, Zada tomó como referencia la serie True Detective, protagonizada por Harrelson junto a Matthew McConaughey, y prestó especial atención a la forma de expresarse de los actores. Incluso reveló que, luego de ver varios episodios de la producción en repetidas ocasiones, durante una de las pruebas de selección reprodujo de manera inconsciente la entonación característica de McConaughey.

Sin embargo, alcanzar el resultado deseado representó un desafío considerable. El actor reconoció que uno de sus mayores temores durante la preparación del papel estaba relacionado con lograr una voz convincente para Haymitch y mantenerla de manera consistente, sobre todo en aquellas secuencias que exigían elevar el tono, gritar o transmitir emociones particularmente intensas.

El intérprete confesó que durante buena parte de la preparación sintió una preocupación constante por este aspecto del personaje. Según contó, atravesó un primer mes de rodaje especialmente complicado, en el que la exigencia llegó a generarle una gran frustración.

Finalmente, comprendió que debía abandonar esa presión, dejar de intentar controlar cada detalle y apoyarse en el trabajo que ya había realizado. Además, señaló que destinó aproximadamente ocho semanas a entrenar y ajustar esa característica de su interpretación hasta conseguir el resultado buscado.

Qué se sabe de la nueva película de Los Juegos del Hambre

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se estrenó en las salas cinematográficas de Latinoamérica el 19 de noviembre de 2026. Bajo la dirección de Francis Lawrence, la producción lleva a la pantalla grande la novela escrita por Suzanne Collins y reconstruye los sucesos correspondientes al Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especial de la competencia en la que Haymitch debe enfrentarse a otros 47 participantes.

Joseph Zada encabeza la historia junto a Whitney Peak, encargada de dar vida a Lenore Dove Baird, y McKenna Grace, quien interpreta a Maysilee Donner. La nómina de actores se completa con reconocidas figuras como Ralph Fiennes, que asume el rol del presidente Snow; Elle Fanning, en la piel de Effie Trinket; Jesse Plemons, como Plutarch Heavensbee; Maya Hawke, quien representa a Wiress; Kelvin Harrison Jr., que encarna a Beetee Latier; y Lili Taylor, en el papel de Mags.

Con este lanzamiento, la saga cinematográfica alcanza su sexta producción y suma su segunda historia ambientada en acontecimientos anteriores a la trama original. La primera precuela fue Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, estrenada en 2023.