El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul c omienza a generar expectativa por los detalles que trascendieron sobre la celebración prevista para el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Una de las particularidades será el código de vestimenta que los invitados deberán tener en cuenta, con referencias de moda, estilos específicos y propuestas inspiradas en distintas décadas.

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Según trascendió, la cantante y el futbolista prepararon una guía para orientar a quienes participen de la fiesta, con el objetivo de mantener una estética común durante toda la celebración.

Los invitados habrían recibido por correo electrónico un enlace privado e intransferible para acceder a una guía de vestuario de 20 páginas, organizada en una planilla de Excel.

El documento incluye imágenes de referencia y diferentes alternativas de ropa para hombres y mujeres. Las propuestas fueron elaboradas por una especialista en organización de bodas, siguiendo las preferencias de la pareja.

Tras la celebrada reconciliación de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul fue inevitable que tanto los fans de la cantante como los del futbolista comenzasen a especular sobre si se casarían y cuándo sería.

La intención es que cada invitado pueda elegir su vestimenta dentro de una línea estética definida, sin que todos deban utilizar exactamente el mismo estilo. Entre las principales referencias aparecen tendencias de los años 90 y principios de los 2000, con una fuerte presencia de brillos, transparencias, encajes, puntillas y prendas metalizadas.

La inspiración también incluye una estética similar a la Met Gala de Nueva York, caracterizada por los diseños llamativos y las propuestas de alta moda.

Qué deberán usar los invitados a la boda

Para los hombres, las sugerencias incluyen trajes descontracturados, con o sin corbata, y combinaciones modernas que mantengan un estilo juvenil.

En el caso de las mujeres, las opciones son más variadas y contemplan prendas metalizadas, diseños con encaje, transparencias y conjuntos de inspiración lencera.

La guía permite diferentes combinaciones, pero busca que todos los asistentes respeten una misma propuesta visual para las fotografías y los videos de la celebración.

Una boda inspirada en tres películas de Disney

Otro de los detalles que trascendieron es que la fiesta tendrá una temática inspirada en tres películas de Disney que habrían marcado la historia de amor de la pareja.

Según la información difundida, Tini habría participado en la elaboración de un guion para la celebración, en el que los invitados tendrán un papel dentro de la propuesta. De esta manera, la boda combinaría música, moda y una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión.

En cuanto a los invitados, entre las figuras que podrían asistir aparecen Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Chris Martin y María Becerra, aunque sus presencias todavía no están confirmadas.

La celebración del 19 de diciembre promete reunir a personalidades del espectáculo y el deporte, con una propuesta que busca diferenciarse de los casamientos tradicionales.