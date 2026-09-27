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27 de septiembre de 2026 - 11:18
Espectáculos.

Lali y Tini juntas en River: vestidos de novia, emoción y una noche inolvidable

Lali cerró su gira con un Monumental agotado y una noche llena de sorpresas. Tini apareció vestida de novia para cantar dos temas juntas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tini estuvo como invitada en el show de Lali en River. (Foto: captura Instagram/lali)

Tini estuvo como invitada en el show de Lali en River. (Foto: captura Instagram/lali)

Lali, Marilina Bertoldi y Tini en River. (Foto: Dale Play - Juli García Fotografía)

Lali, Marilina Bertoldi y Tini en River. (Foto: Dale Play - Juli García Fotografía)

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La escena desató una ovación en el estadio y explotó rápidamente en las redes sociales.

Lali y Tini, juntas y vestidas de novia

La aparición estuvo cargada de humor y complicidad. Ambas artistas eligieron looks blancos en referencia a sus próximos casamientos y protagonizaron uno de los cuadros más comentados de toda la noche. Pero no quedó solamente en la puesta en escena. Tini aprovechó el momento para agradecerle públicamente a Lali por la invitación y recordar que la siguió desde chica.

Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá”, expresó frente a un Monumental repleto.

Lali respondió con una frase que rápidamente emocionó al público:

“Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

El encuentro tuvo también un significado especial porque durante años circularon rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas. Esta vez, la imagen fue completamente diferente: abrazos, elogios y una colaboración frente a miles de personas.

Lali, Marilina Bertoldi y Tini en River. (Foto: Dale Play - Juli García Fotografía)

Lali, Marilina Bertoldi y Tini en River. (Foto: Dale Play - Juli García Fotografía)

De “Like a Virgin” a “1AMOR”

Después del clásico de Madonna llegó otro momento especial. Lali y Tini cantaron juntas “1AMOR”, con Marilina Bertoldi en guitarra. La presentación terminó con las tres artistas celebrando sobre el escenario y un beso que se convirtió rápidamente en otra de las imágenes virales del recital.

Las imágenes circularon durante toda la madrugada y los fanáticos llenaron las redes de videos, comentarios y memes sobre un encuentro que muchos esperaban desde hacía años.

Una noche llena de invitados

La aparición de Tini fue apenas una de las sorpresas del tercer River. Durante el concierto también participaron Dillom, quien acompañó a Lali en “33”, y diferentes músicos invitados. El espectáculo incluyó además un segmento dedicado al tango, con la presencia del bandoneonista Nicolás Perrone y el cantante Cucuza Castiello.

Hubo cambios de vestuario, bailarines, grandes pantallas, fuegos artificiales y diferentes climas musicales a lo largo de la noche. Incluso Moria Casán tuvo participación a través de una intervención grabada que dio inicio a uno de los bloques del espectáculo.

El tercer River y el cierre de una etapa

La presentación del sábado fue especialmente significativa porque marcó el cierre de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Lali había agotado previamente cinco estadios de Vélez durante 2025 y dos River en junio de este año. Con esta tercera noche en el Monumental completó ocho estadios agotados dentro de esta etapa de su carrera.

Las dos primeras presentaciones en River habían reunido, según datos difundidos por la producción, a más de 160 mil espectadores. Para esta tercera fecha, las entradas también se agotaron antes del recital.

Una verdadera fiesta del pop

Entre tantos momentos, el encuentro de Lali y Tini terminó sintetizando buena parte del espíritu de la noche. Dos de las figuras más importantes del pop argentino compartiendo escenario, riéndose de los rumores, jugando con sus próximos casamientos y cantando frente a un Monumental completo. Después de interpretar juntas, Tini resumió lo que significaba estar allí acompañando a su colega: “Te vimos crecer todos los argentinos”.

Y así, entre vestidos de novia, abrazos, música y miles de celulares registrando cada momento, Lali cerró su gira con otra noche de estadio lleno y una colaboración que rápidamente se convirtió en una de las postales del espectáculo argentino de este 2026.

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