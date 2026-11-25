A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, el emotivo recuerdo de su hija Marta.

En un nuevo aniversario de su partida, Marta Fort homenajeó a Ricardo Fort con una publicación en sus redes sociales, donde expresó sus sentimientos al cumplirse 13 años de la muerte del empresario.

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A través de sus redes sociales, la joven publicó una foto familiar junto a su papá y Felipe, y acompañó el recuerdo con un mensaje cargado de emoción .

A través de una historia de Instagram, compartida este 25 de noviembre, la joven recordó a su papá con una frase cargada de nostalgia: “ 13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos ”.

Además, destacó los valores y aprendizajes que le dejó Ricardo y expresó su deseo de poder reencontrarse con él, aunque fuera por un instante .

“Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá”.

Más adelante, la joven hizo hincapié en el legado que le dejó su papá y en la importancia que tuvieron sus enseñanzas en su vida. “Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos”, expresó.

“Cuánto daría por volver a abrazarte y contarte todo lo que viví desde que te fuiste”, expresó Marta en otro fragmento de su mensaje.

Para cerrar, compartió una reflexión sobre la ausencia de su papá y el dolor que sigue sintiendo: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.

El plato de Marta Fort dedicado a su papá

La participación de Marta Fort en MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un momento cargado de emoción cuando presentó una preparación con un significado especial. La joven eligió recrear uno de los platos que compartía con su papá, Ricardo Fort, durante sus viajes a Miami.

La participante llamó a su preparación “Donde el tiempo se detiene” y explicó el significado que tenía para ella. El plato consistía en un cuadril al horno con arroz blanco y ensalada coleslaw.

“Siempre lo pedíamos en un restaurante con mi viejo. Éramos una mesa gigante y todos comíamos lo mismo”, contó.

“Fue su última cena. Antes de enfermarse, se fue a Miami a hacer como un retiro espiritual. Y ahí aprovechó y comió esto. Ahora, cuando lo hago, es lo que más me hace acercarme a él”, reveló.

Además, la influencer detalló que “le puse también las aceitunas negras porque a él le gustaban. Este plato tiene su firma porque, por ejemplo, también le gustaban mucho las pasas de uva. Entonces se las agregué”.