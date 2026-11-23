Guido Kaczka habló públicamente sobre la muerte de su madre, Susana, y se mostró muy conmovido al dar a conocer la noticia durante su programa de radio de este lunes. Los detalles, en la nota.

Al comienzo de su programa, el conductor se refirió al difícil momento familiar que atravesó: “Todos estos días yo venía de manera intermitente porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad ”, expresó en No está todo dicho.

El fallecimiento de la mamá de Guido Kaczka ocurrió el sábado . Luego, sus seres queridos se reunieron para darle el último adiós en el velatorio y acompañarla hasta su entierro en La Tablada .

En medio de su relato, el conductor recordó las enseñanzas que le dejó su madre: “ Mi mamá me enseñó un montón de cosas . Yo aprendí un montón de cosas. Pero acá sigo, aprendiendo con ustedes ”.

Con dificultad para contener la emoción, Guido relató cómo vivió los momentos anteriores al fallecimiento de su mamá y las sensaciones que lo acompañaron durante ese difícil proceso.

En su relato, Guido también habló sobre la dificultad de asumir situaciones que escapan a nuestro control y destacó algunos de los aprendizajes que recibió de su madre.

Además, explicó que había reducido su presencia en el programa para estar junto a ella durante la enfermedad. “Y estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer. Así que, bueno, ayer estuve con la familia”, expresó.

El conductor también puso en palabras la contradicción que vivió durante la espera en el hospital, cuando sabía que se acercaba un desenlace doloroso: “Mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos... Lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”.

A su vez, recordó la impotencia que le generó no poder hacer nada para revertir una situación, aun cuando tenía la voluntad de intentar cambiar lo que estaba sucediendo.

“Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas. O que tenemos un carácter en el que podemos conseguir todo y te das cuenta que no es así”, manifestó.

La emotiva reflexión de Guido Kaczka en medio del dolor

El conductor también sorprendió al mencionar a Lionel Messi como una referencia que le permitió sobrellevar, en parte, el dolor. Al recordar la historia del futbolista y su padre, encontró una forma de aceptar que hay situaciones que escapan a la voluntad de cualquier persona.

“Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi. Porque pensé en él y en su papá. Y pensaba, Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera. Y algo de eso me aliviaba”, contó.

El conductor también dejó un mensaje sobre la fortaleza que las personas pueden descubrir en sí mismas frente a las adversidades. “Y uno aprende... Que realmente puede aguantar. Que uno realmente es fuerte. Que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y cada día uno aprende”, reflexionó.