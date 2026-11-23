Faustino Krebs , conocido artísticamente como FauSs K, es un joven músico jujeño que comenzó a construir su camino en esta industria y logró dar un importante salto en su carrera al ser seleccionado como uno de los teloneros oficiales de María Becerra . Con apenas 20 años, el cantante de R&B y pop urbano, actualmente radicado en Buenos Aires, visitó Canal 4 y compartió su historia, sus influencias musicales y la emoción de recibir una oportunidad que marcó su trayectoria.

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Durante la entrevista, el artista recordó sus primeros acercamientos a la música y explicó cómo fue desarrollando un estilo propio, influenciado por el rock nacional, el blues y los sonidos urbanos.

“ Tengo 20 años. Desde muy pibe, siempre toqué la viola , pero me arranqué a mandar con mi canción en 2023 más o menos”, contó Faus K sobre sus comienzos.

La música siempre estuvo presente en su familia y sus primeras influencias llegaron de la mano de sus padres, quienes lo acercaron a distintos artistas y géneros musicales.

“Mi vieja muy fanática de Soda Stereo, de Gustavo Cerati. Mi viejo también, rock nacional, rock de afuera. Y yo me empecé a meter en el rock, en el blues”, recordó.

Con el paso del tiempo, el joven comenzó a explorar nuevos sonidos hasta encontrar en el R&B una forma de expresar su identidad artística.

“Empecé a descubrir un género que se llama R&B, que es una mezcla de blues y los sonidos más melódicos del urbano ahora, mucha viola eléctrica, muchos sonidos más sensuales, más armoniosos. Y es lo que estoy haciendo”, explicó.

En mayo de 2026 lanzó su primer álbum de estudio, Sobredimensión, un proyecto en el que participó de manera integral, desde la conceptualización hasta la producción y el máster.

Para el músico, uno de sus principales objetivos es mantener la autenticidad de sus composiciones, más allá de las tendencias comerciales.

“No buscamos hacer música que suene bien para el público de ahora, ni que suene a hit, sino que suene música real. Es lo que buscamos y lo que busco, porque desde chico es lo que me parece importante. Y eso va resonando en la gente, porque les va gustando”, sostuvo.

Cómo se enteró de que iba a ser telonero de María Becerra

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando fue seleccionado para formar parte de los artistas encargados de abrir los espectáculos de María Becerra, en el marco del Quimera Tour 360° en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Durante su visita a Canal 4, el joven recordó con emoción cómo recibió la noticia, que llegó de manera completamente inesperada mientras se encontraba en su departamento.

“Yo estoy viviendo en Buenos Aires, en un departamento. Y estaba ahí un fin, creo que era cerca de un jueves, que me hablan de Spotify. Me dicen: ‘Bueno, mañana tengo que decirte una cosa, pasame tu mail, te voy a mandar una propuesta’”, relató.

Sin imaginar lo que estaba por suceder, aceptó recibir la propuesta y al día siguiente se encontró con una sorpresa que difícilmente olvidará.

“Me levanté y vi un mail que decía Movistar Arena. Y ahí me levanté saltando de la cama y dije: ‘¿Qué pasó?’. Me tuve que ir a bañar y todo, ponerme bien despierto para ver si era real, y era real”, expresó entre risas.

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La oportunidad representó un enorme desafío profesional que decidió afrontar con preparación y compromiso. Para estar a la altura del espectáculo, intensificó sus ensayos y comenzó a trabajar en la conformación de una banda.

“Fue una locura todo ese proceso, ese camino, porque me lo tomé muy serio también. Empecé a tomar clases de canto todos los días, a ensayar todos los días, a formar una banda. Y salió muy bien, por suerte”, destacó.

El artista también contó que vivió un “shock de emociones en 48 horas” y que pudo compartir ese momento tan especial con su familia.

Al ser consultado sobre su vínculo con María Becerra, reveló que fue la propia cantante quien lo seleccionó para participar de sus presentaciones.

“Ella me eligió para ser telonero de su show. Me eligió a mí y a nueve artistas más, que son todos unos cracks”, afirmó.

Faustino sueña en grande

Después de vivir la experiencia de presentarse en un escenario de gran convocatoria, el artista jujeño ya piensa en los próximos desafíos de su carrera. Lejos de conformarse con lo conseguido, aseguró que uno de sus grandes objetivos es llevar su música al exterior y participar en festivales internacionales.

“Soñemos grande, me gustaría ir a Europa al Bombastic Festival. Es como el Lolapallozza digamos”, expresó durante la entrevista, al compartir uno de los sueños que espera cumplir en el futuro como así también poder hacer alguna colaboración con Thiago PZK.

Con su primer disco publicado y una experiencia junto a una de las figuras más reconocidas de la música urbana argentina, Faus K continúa construyendo su camino artístico. Desde aquellas primeras canciones que componía y grababa en su casa de Jujuy hasta llegar a un escenario como el Movistar Arena, el joven demuestra que sus aspiraciones siguen creciendo y que ahora sueña con llevar su música mucho más lejos.