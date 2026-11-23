Disney y 20th Century Studios dieron a conocer el nuevo tráiler de La era de hielo: Mundo de lava , la sexta cinta de la franquicia animada que debutó en 2002 . La producción marcará el regreso de sus protagonistas a la pantalla grande a principios de 2027 .

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En el tráiler aparecen Manny , Diego , Sid , Buck , Ellie , Scrat , Crash , Eddie y Baby Scrat en el Mundo Perdido , un territorio poblado por dinosaurios que se aleja de los paisajes que suelen recorrer en la saga. Allí, la manada tendrá que adentrarse en lugares que nunca antes exploró y enfrentar los peligros de un ambiente desconocido para intentar mantenerse con vida.

El peligro más grave que enfrentará la manada será un volcán a punto de entrar en erupción . La explosión amenaza con alterar el equilibrio natural de la zona y desatar una huida desesperada , mientras la lava se extiende y los animales intentan encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde.

De acuerdo con la descripción oficial que acompaña al avance, los personajes tendrán que apelar a sus habilidades y creatividad para hacer frente a la situación y salir adelante en medio de semejante caos .

El regreso de los dinosaurios permitirá retomar el escenario del Mundo Perdido, un territorio que la manada ya recorrió en una aventura anterior. Buck volverá a ser parte del grupo y acompañará a Manny, Sid, Diego y Ellie en esta nueva travesía. El tráiler, además, muestra nuevamente a Scrat e incorpora a Baby Scrat en la historia.

Las voces originales regresan en la versión en inglés

La compañía confirmó que los intérpretes que dieron vida a los personajes en inglés volverán a participar de la película. Ray Romano estará nuevamente detrás de Manny, John Leguizamo retomará a Sid y Denis Leary volverá a encarnar a Diego. Por su parte, Queen Latifah repetirá como Ellie y Simon Pegg continuará interpretando vocalmente a Buck.

La vuelta de este elenco garantiza que los protagonistas conservarán las voces que los acompañaron en las películas anteriores. Si bien el último tráiler ratifica que estos actores formarán parte de la nueva entrega, todavía no revela si habrá otros artistas sumados ni qué personajes podrían aparecer en relación con los dinosaurios que habitan el Mundo Perdido.

Estreno y equipo creativo

John Donkin será el responsable de dirigir la película, mientras que Lori Forte estará al frente de la producción, al igual que en otros títulos de la saga.

De esta manera, la franquicia que debutó hace más de dos décadas sumará un nuevo capítulo, esta vez con una trama atravesada por una emergencia volcánica. La era de hielo: Mundo de lava tendrá su estreno en la pantalla grande el 28 de enero de 2027.