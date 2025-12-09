martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 17:54
Streaming.

Así es Moana en acción real: el tráiler de una de las grandes apuestas de Disney para 2026

Con nuevo elenco, canciones clásicas y un enfoque innovador, esta versión busca renovar la experiencia cinematográfica de la saga animada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los detalles de una de las grandes apuestas de Disney para 2026.

Los detalles de una de las grandes apuestas de Disney para 2026.

La película de Moana realizada con actores reales ya tiene día de estreno para el público de Latinoamérica. Disney confirmó que llegará a las salas el 9 de julio de 2026, anuncio que vino acompañado del lanzamiento de su primer tráiler y el afiche promocional.

Esta reinterpretación vuelve a poner en escena el relato que se hizo popular con la cinta animada de 2016. En esta oportunidad, Catherine Lagaaia será quien encarne a Moana, mientras que Dwayne Johnson retomará su rol como el semidiós Maui, al que anteriormente había interpretado con su voz en la versión original en inglés.

Moana en acción real.

Primer vistazo a la versión en acción real

El material promocional revelado por Disney muestra un recorrido por Motunui, la tierra natal de la protagonista, y permite ver tanto a los habitantes que conviven con ella como a la tribu de los Kokomora y a Maui, ahora encarnado físicamente por Johnson.

En el avance, Lagaaia entona la reconocida línea “Yo soy Moana”, señal de que la música volverá a tener un rol clave en esta realización. El reparto principal incluye a John Tui en la piel del jefe Tui, padre de la joven; Frankie Adams interpretando a Sina, su madre; y Rena Owen como la abuela Tala, personajes fundamentales dentro del camino que emprende la heroína.

La realización de este proyecto quedó en manos de Thomas Kail, creador con amplia trayectoria en teatro y televisión, conocido por su labor en Hamilton y por haber recibido distinciones como los premios Emmy y Tony. El equipo de producción reúne a Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quien además de integrar el grupo productor, vuelve a asumir la composición musical.

Nuevos rostros, canciones emblemáticas y una visión renovada prometen transformar la experiencia cinematográfica.

Miranda —autor de piezas como “How Far I’ll Go”— imprime otra vez su estilo característico, y el tema, que obtuvo una nominación al Oscar en 2017, forma parte del primer adelanto difundido. La producción ejecutiva está integrada por Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Aulii Cravalho, esta última recordada por darle voz original a Moana en las versiones animadas disponibles en Disney+.

Moana: la heroína y su vínculo con las culturas del Pacífico

La historia se centra en Moana, una joven que, motivada tanto por las dificultades que atraviesa su pueblo como por la conexión especial que siente con el mar, decide dejar atrás su hogar en Motunui para encontrar al semidiós Maui. A partir de ese encuentro, ambos emprenden una travesía destinada a recuperar la armonía perdida y asegurar el futuro de su gente.

La película conserva el corazón del film animado, aunque suma nuevas capas gracias al trabajo del elenco y a la recreación en acción real. Por su parte, Catherine Lagaaia, de diecisiete años, manifestó su alegría por darle vida a la protagonista polinesia y por poder representar a las culturas del Pacífico en la pantalla grande.

Moana llega a los cines en julio de 2026.

La actriz expresó una gran ilusión por ponerse en la piel del personaje, al que considera uno de los más queridos por ella. Comentó que sus raíces familiares se remontan a Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, por parte de su abuelo, y a Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa, por parte de su abuela, según publicó Variety.

También señaló que le resulta profundamente significativo poder rendir homenaje a Samoa y a todas las comunidades del Pacífico, además de ofrecer una representación para niñas que comparten su identidad.

Equipo creativo y legado de la franquicia

En cuanto al equipo detrás del proyecto, la escritura del guion está a cargo de Jared Bush, junto con Dana Ledoux Miller, mientras que Mark Mancina vuelve a ocuparse de la composición musical.

Esta versión con actores reales marca un paso importante para Disney, que decide revisitar una de sus producciones más exitosas menos de diez años después de su lanzamiento original. La versión animada estrenada en 2016 superó los 643 millones de dólares en ingresos globales, posicionándose entre los grandes éxitos del estudio, a la altura de producciones como Frozen y Encanto.

Disney confirma el estreno de la versión en acción real de Moana en cines de Latinoamérica para el 9 de julio de 2026.

El tráiler recientemente difundido muestra que esta adaptación mantendrá gran parte del estilo visual y del relato de la película original, mientras subraya el regreso del componente musical como uno de sus pilares. Temas emblemáticos como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome” —este último nuevamente a cargo de Johnson— volverán a formar parte de la experiencia en cines.

Estrategia de Disney y expectativas para el estreno

Disney viene ajustando su plan para expandir el mundo de Moana: después de dejar de lado una serie animada pensada para su servicio de streaming, decidió avanzar primero con una secuela en formato animado —que el año pasado superó los mil millones de dólares en taquilla— y ahora con esta reinterpretación en acción real.

El primer tráiler de Moana en acción real muestra la isla de Motunui, la tribu Kokomora y la comunidad que rodea a la heroína polinesia.

La compañía apuesta a que la presencia de un reparto con raíces en las islas del Pacífico, junto con el retorno de Dwayne Johnson en la piel de Maui, funcione como un gran atractivo para las audiencias globales en 2026. En Estados Unidos, el lanzamiento está fijado para el 10 de julio de 2026, apenas veinticuatro horas después del debut en los cines de Latinoamérica.

