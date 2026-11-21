Rodrigo Abán se consagró campeón argentino de natación en Córdoba

El nadador jujeño Rodrigo Aban se consagró campeón argentino de natación en Córdoba para personas con Síndrome de Down, logrando una destacada actuación en distintas categorías y reafirmando su crecimiento deportivo.

El representante de la Escuela de Natación Los Pingüinos obtuvo el título en la categoría junior y también se coronó campeón absoluto, superando a nadadores de las categorías senior y mayores.

Una destacada actuación en el Campeonato Nacional Abán volvió a demostrar su nivel competitivo al imponerse en pruebas de velocidad y alcanzar importantes resultados frente a deportistas de distintas edades.

Entre sus logros se destacó el título en los 50 metros libres de la categoría junior y una marca de 1 minuto y 52 segundos en los 100 metros libres, según la información difundida.

Orgullo jujeño: Rodrigo Aban se consagró campeón argentino de natación en Córdoba Un gran año para el nadador jujeño El campeonato conseguido en Córdoba llega después de su participación internacional en Portugal, donde también tuvo una destacada actuación. Con esfuerzo, entrenamiento y una constante evolución en sus tiempos personales, Rodrigo Abán continúa llevando la bandera de Jujuy a lo más alto de la natación nacional e internacional. El deportista cierra así un año de importantes logros y reafirma su proyección dentro de la disciplina.

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