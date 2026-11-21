Estados Unidos pone la mira en Jujuy por la tecnología china utilizada en seguridad y las inversiones en litio

La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo tecnológico mundial tiene un nuevo capítulo en Argentina, con especial atención sobre Jujuy. Un informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China (USCC), presentado ante el Congreso norteamericano, advierte sobre la creciente influencia de empresas chinas en sectores estratégicos como telecomunicaciones, vigilancia, energía, minería e infraestructura digital.

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Política. Estados Unidos busca desplegar auditores en Argentina para limitar el avance de China

La preocupación estadounidense se concentra especialmente en fabricantes como Huawei y ZTE, que durante las últimas décadas expandieron su presencia internacional mediante el suministro de redes de telecomunicaciones, equipamiento 4G y 5G, fibra óptica y sistemas de videovigilancia.

Washington considera que la utilización de estas tecnologías puede generar riesgos para la seguridad nacional, debido a posibles vulnerabilidades informáticas, acceso a información sensible y dependencia de proveedores vinculados a China. Beijing, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que las restricciones estadounidenses responden a intereses geopolíticos y comerciales.

En Argentina, la presencia china se extiende desde las telecomunicaciones hasta la minería y la infraestructura espacial, incluida la estación instalada en Neuquén. El alineamiento político del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos agrega un componente diplomático a una relación económica en la que China continúa siendo un socio relevante.

En ese contexto, Jujuy aparece expresamente mencionada en el informe estadounidense por el contrato firmado en 2019 entre el Gobierno provincial y la empresa china ZTE, por aproximadamente 30 millones de dólares, para desarrollar un sistema de videovigilancia urbana.

Este tipo de infraestructura puede integrar cámaras, redes de transmisión, servidores, almacenamiento de imágenes y plataformas de monitoreo. Estados Unidos advierte sobre los riesgos que podrían existir si proveedores extranjeros tuvieran acceso a información sensible o a la administración remota de estos sistemas.

Sin embargo, el informe no aporta pruebas de que el equipamiento instalado en Jujuy haya sido utilizado para actividades de espionaje.

La provincia también es mencionada por las inversiones de compañías chinas vinculadas con el litio, entre ellas Ganfeng Lithium y CNGR. Para Washington, el control de minerales críticos y de infraestructura tecnológica forma parte de una misma disputa estratégica con Beijing.

¿Qué pretende hacer Estados Unidos?

Entre sus recomendaciones, la comisión estadounidense propone crear equipos de especialistas que puedan colaborar con países latinoamericanos para auditar inversiones y revisar contratos tecnológicos antes de su aprobación.

También plantea extender programas de financiamiento destinados a reemplazar equipos de Huawei y ZTE por tecnología de otros fabricantes, tomando como antecedente una experiencia desarrollada en Panamá.

La iniciativa busca reducir la dependencia tecnológica de China, aunque su implementación podría representar costos importantes para gobiernos y operadores de telecomunicaciones que ya utilizan esos equipos.

Por ahora, se trata de recomendaciones al Congreso estadounidense y no de medidas obligatorias para Argentina.

Una disputa mundial con consecuencias locales

La controversia refleja una competencia que excede ampliamente la seguridad informática. Estados Unidos busca limitar la expansión tecnológica china, mientras Beijing disputa mercados internacionales ofreciendo equipamiento, infraestructura y financiamiento.

Para Jujuy, el debate adquiere una dimensión concreta: qué garantías existen sobre la seguridad de los sistemas de vigilancia contratados por el Estado, quién controla la información que generan y qué dependencia tecnológica mantienen las infraestructuras provinciales.

La eventual aplicación de las propuestas estadounidenses podría modificar las condiciones de futuras contrataciones e inversiones, aunque actualmente no existe una obligación de reemplazar la tecnología china instalada en la provincia.

Así, Jujuy queda ubicada en un escenario internacional en el que las decisiones sobre cámaras de seguridad, telecomunicaciones y recursos mineros dejaron de ser exclusivamente cuestiones locales para convertirse en parte de la disputa estratégica entre las dos principales potencias mundiales.