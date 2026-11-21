La mortalidad materna aumentó en Argentina entre 2016 y 2024 , según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su último dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes.

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El indicador pasó de 3,4 a 4,43 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos durante el período analizado, lo que representa un incremento de aproximadamente el 30%.

El relevamiento fue elaborado a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con el informe, la razón de mortalidad materna presentó distintas variaciones a lo largo de los últimos años:

2016: 3,40.

2017: 2,90.

2018: 3,70.

2019: 3,00.

2020: 4,10.

2021: 7,42.

2022: 3,43.

2023: 3,19.

2024: 4,43.

Mortalidad materna (imagen ilustrativa).

El registro más elevado del período se produjo en 2021, en el contexto de la pandemia de coronavirus. Durante ese año se detectaron 220 defunciones maternas relacionadas con el COVID-19.

Si bien el indicador descendió durante los dos años siguientes, en 2024 volvió a registrar un incremento.

Las principales causas de mortalidad materna

El INDEC señaló que el aumento registrado entre 2016 y 2024 estuvo impulsado tanto por las causas obstétricas directas como por las indirectas.

En 2024, la razón de mortalidad materna se distribuyó de la siguiente manera, por cada 10.000 nacidos vivos:

Causas obstétricas directas: 2,59.

Causas obstétricas indirectas: 1,43.

Embarazos terminados en aborto: 0,41.

Las causas obstétricas directas representaron el componente de mayor incidencia dentro del indicador durante el último año analizado.

El acceso a la salud en Argentina

El informe también reveló que, durante 2024, solo el 43,7% de las madres con hijos nacidos vivos registrados estaba asociado a algún sistema de atención de salud.