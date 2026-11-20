La cultura jujeña vuelve a ocupar un lugar destacado en el escenario cultural de Argentina. La artesana jujeña, Ediberta Puca , oriunda de Cusi Cusi , fue distinguida con el Premio Trayectoria 2026 en la disciplina Artesanías , uno de los reconocimientos más importantes que otorga el Fondo Nacional de las Artes .

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Jujuy. Una artesana de Cusi Cusi recibió un reconocimiento nacional por preservar los tejidos ancestrales

Ediberta además de artesana es pastora, esquiladora, hilandera, teñidora y tejedora, representa una tradición que se mantiene viva gracias al conocimiento transmitido de generación en generación .

Su trabajo con fibra de llama y lana de oveja, mediante técnicas tradicionales andinas, constituye un testimonio extraordinario del patrimonio cultural de nuestra provincia.

Es una de las pocas artesanas argentinas que conservan el uso del telar de cintura y la única portadora conocida del procedimiento completo para preparar este telar en sus técnicas más complejas .

Trayectoria de la artesana jujeña

Su trayectoria incluye participaciones en encuentros nacionales e internacionales, reconocimientos en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de Catamarca y experiencias de intercambio cultural en Cusco, Perú.

El Fondo Nacional de las Artes destacó especialmente su contribución a la preservación y transmisión de los saberes textiles de la Puna jujeña, reconociendo su aporte al patrimonio artesanal y a la identidad cultural argentina.

Cultura viva y ancestral

La distinción a Edilberta Puca reafirma la importancia de las expresiones culturales de las comunidades de la Puna y de los saberes ancestrales que forman parte de la identidad jujeña.

Este reconocimiento demuestra que el patrimonio cultural de Jujuy no se encuentra solamente en sus paisajes, monumentos o museos, sino también en las manos de quienes crean, transmiten y mantienen vivas las tradiciones.

Porque cuando una artesana de la Puna es reconocida entre las grandes figuras de la cultura nacional, es toda la identidad de Jujuy la que encuentra una nueva oportunidad para proyectarse al mundo. “De la Puna al reconocimiento nacional: una artesana jujeña entre los grandes de la cultura argentina”.

Proyección nacional

La proyección del arte de Ediberta a nivel nacional no solo honra su trayectoria individual, sino que también impulsa el reconocimiento global del rico patrimonio cultural de Jujuy.

El Fondo Nacional de las Artes reconoce en Edilberta Puca la esencia de la tradición artesanal argentina, consolidando la identidad cultural de Jujuy en el panorama artístico del país.

La distinción a la artesana jujeña forma parte de una edición que reconoce a grandes personalidades de la cultura argentina, entre ellas Eduardo Costantini, Raúl Lavié, Arturo Puig, Daniel Burman y Susana Tambutti.