Una artesana de Cusi Cusi recibió un reconocimiento nacional por preservar los tejidos ancestrales

La artesana jujeña Edilberta Sara Puca, oriunda de Cusi Cusi, en plena Puna jujeña, fue reconocida con el Premio Trayectoria 2026 del Fondo Nacional de las Artes (FNA), en la categoría Artesanías. La distinción destaca su trabajo en la preservación de técnicas textiles tradicionales y su aporte al patrimonio cultural argentino.

Pastora, esquiladora, hilandera y tejedora, Edilberta trabaja con fibra de llama y lana de oveja para confeccionar mantas, ponchos y fajas. Su conocimiento abarca todo el proceso de producción, desde el cuidado de los animales hasta la elaboración de las piezas.

Una vida dedicada a los tejidos ancestrales Uno de sus principales aportes es la conservación del telar de cintura, una técnica andina transmitida de generación en generación. Edilberta es una de las pocas artesanas argentinas que mantienen este conocimiento y se destaca por dominar procedimientos complejos de preparación y tejido.

A lo largo de su trayectoria participó en ferias y encuentros culturales nacionales e internacionales, donde difundió los saberes textiles de la Puna jujeña.

Entre sus principales reconocimientos se encuentran: 2013: Premio Artesano Revelación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de Catamarca.

2015: mención especial en la Fiesta del Poncho.

2017: participación en el Tinkuy de Tejedores y Tejedoras en Cusco, Perú.

2024: mención especial en la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, Entre Ríos.

2026: Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. Cuándo recibirá el premio nacional El reconocimiento fue anunciado oficialmente el 3 de noviembre y la ceremonia de entrega está prevista para el viernes 20 de noviembre. Los Premios Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes distinguen a referentes de diferentes disciplinas por sus aportes a la cultura argentina. La distinción a Edilberta Puca también representa un reconocimiento a los saberes ancestrales de las comunidades de la Puna jujeña y a quienes trabajan para mantenerlos vivos a través de las generaciones.

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