El pueblo de La Rioja que conserva su encanto entre casas de piedra, cerros y vinos artesanales.

Lejos de los recorridos turísticos más populares de La Rioja , a los pies de las montañas y a solo ocho kilómetros de la Ruta Nacional 40, se encuentra un pequeño pueblo que conserva sus características originales desde hace aproximadamente 350 años. Se trata de un destino ideal para quienes buscan unas escapadas que combinen historia y naturaleza

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Es Aicuña , un pueblo que cautiva por sus acequias a los costados de las calles, sus construcciones de piedra y adobe , sus senderos de tierra y una atmósfera de profunda tranquilidad. Su particular trazado, organizado en torno a una arteria principal curvada y viviendas distribuidas en forma de zigzag, le otorga una fisonomía singular que lo distingue de otros poblados argentinos.

La localidad está ubicada en una zona rodeada por el sistema montañoso de Talampaya , reconocido como Parque Nacional y Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad , y las sierras del Famatina. Su emplazamiento se encuentra a una altura de entre 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar .

En los alrededores conviven árboles frondosos, como nogales, algarrobos y álamos de gran tamaño , con cactus adaptados a las condiciones secas de la región. Esta combinación de especies vegetales crea un escenario de fuertes contrastes , especialmente atractivo para quienes disfrutan de la fotografía.

De acuerdo con los últimos registros censales, Aicuña cuenta con una población estimada de entre 220 y 300 personas. Sus habitantes se dedican principalmente a las actividades agrícolas, la elaboración artesanal de vino y el turismo rural, una propuesta que empezó a ganar protagonismo durante los últimos años.

Para muchos de los viajeros que llegan a Aicuña, la calidez con la que los residentes reciben a los visitantes constituye uno de los rasgos más destacados de la localidad. A esto se suma la bodega comunitaria Vinos de Aicuña, una iniciativa que agrupa a diez elaboradores y produce cerca de 8.000 litros de vino al año. Su oferta incluye cepas como Malbec, Syrah, Cabernet y Torrontés, elaboradas mediante procedimientos artesanales y orgánicos.

Ubicación geográfica de Aicuña

Esta pequeña localidad se encuentra en la provincia de La Rioja, a 246 kilómetros de su capital. Rodeada de elevaciones montañosas y situada a una altitud que va de los 1.500 a los 1.800 metros sobre el nivel del mar, su ubicación la mantiene apartada del movimiento habitual de las zonas más transitadas. Ese relativo aislamiento contribuye a preservar sus características tradicionales y constituye uno de los elementos que definen su identidad.

Qué puedo hacer en Aicuña

La experiencia que ofrece Aicuña combina contacto con la naturaleza, tradiciones culturales, sabores elaborados de manera artesanal y una fuerte vida comunitaria, todo dentro de un escenario que se distingue por sus características poco habituales.

Caminar por las calles del pueblo para apreciar sus construcciones de piedra y adobe , además de su particular trazado urbano, con casas distribuidas en zigzag a lo largo de una calle principal de forma curva, un diseño que lo convierte en un caso singular dentro del país.

Acercarse a la bodega comunitaria Vinos de Aicuña para descubrir cómo se producen de manera artesanal y orgánica variedades como Malbec, Syrah, Cabernet y Torrontés , en una elaboración que ronda los 8.000 litros anuales .

Probar las especialidades gastronómicas de la región , a través de recetas tradicionales que los propios vecinos preparan de forma casera.

Realizar paseos durante el día o después del anochecer para disfrutar de las elevaciones montañosas y la flora autóctona, así como de un cielo despejado gracias a la escasa iluminación artificial.

Capturar imágenes de los paisajes donde conviven nogales, algarrobos y álamos con cactus característicos de las zonas áridas, en una combinación que alterna sectores frondosos con otros de aspecto desértico.

Sumarse a las festividades religiosas dedicadas a la Virgen del Rosario, una celebración que ocupa un lugar fundamental en las costumbres y el patrimonio cultural de la comunidad.

Cómo llegar a Aicuña

El viaje en auto desde la capital riojana hasta Aicuña lleva cerca de tres horas. El recorrido comienza por la Ruta Nacional 38 en dirección sur, hasta llegar al cruce con la Ruta 74. Luego, hay que seguir por esta última hacia el norte para acceder a la Ruta Nacional 40. Más adelante, una salida señalizada hacia el paraje Las Higueritas conduce a un camino sin pavimentar de aproximadamente 10 kilómetros, que permite completar el acceso a la localidad.

Quienes parten desde Buenos Aires pueden necesitar hasta 20 horas de viaje por ruta para llegar al destino. Por ese motivo, tomar un avión hasta la ciudad de La Rioja y realizar el tramo restante en auto representa una opción más práctica para los viajeros que recorren largas distancias.