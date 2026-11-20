El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra. La normativa establece un régimen permanente que reemplazará la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca garantizar la continuidad de las pensiones, las prestaciones y la cobertura médica.

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Patricio Carrillo, referente de la Asociación Todos Juntos de Jujuy , evaluó positivamente la aprobación de la iniciativa y destacó la previsibilidad que representa para las instituciones y las familias. “ A todo el sector de la discapacidad nos trajo un gran alivio, sobre todo porque la sanción de esta ley lo que hace es acabar con el régimen de emergencia por el cual nosotros nos veníamos regulando”, expresó.

En ese sentido, señaló que la normativa reafirma el sistema de prestaciones básicas y brinda certidumbre. “La verdad que lo que más nos angustiaba era no saber qué se venía . Así que lo tomamos con mucha satisfacción”, sostuvo.

Carrillo recordó los momentos de incertidumbre que atravesaron los prestadores y explicó que desde la institución buscaron evitar que las preocupaciones se trasladaran a las familias. “La verdad que fueron momentos muy difíciles. Nosotros dentro de la institución siempre intentando oficiar un poco de paraguas para la familia y no trasladar esa incertidumbre”, manifestó.

Sancionaron la nueva Ley de Discapacidad

Asimismo, explicó que la falta de actualización de los aranceles obligó a reducir estructuras, espacios y prestaciones para garantizar la continuidad de la atención. “Lo importante en discapacidad es no frenar y que las terapias, la rehabilitación, la estimulación se siga continuando y no cortarlo porque eso es un daño que después es irreparable”, remarcó.

Además, advirtió sobre las consecuencias de interrumpir los tratamientos: “La terapia que no se da, la prestación que no se brinda es un pasito que no solamente no se avanza, sino que se retrocede”.

La importancia de garantizar un nomenclador único nacional

Entre los principales puntos de la nueva ley, Carrillo destacó la continuidad del nomenclador único nacional, que permite garantizar condiciones igualitarias en todo el territorio argentino. “Esta ley garantiza los puntos que eran fundamentales para nosotros, garantizar un nomenclador único nacional”, afirmó.

El referente explicó que esta herramienta resulta fundamental para evitar desigualdades entre las distintas provincias, tanto en el acceso a las prestaciones como en la remuneración de los profesionales. “Si uno de alguna manera libera eso, genera automáticamente una inequidad, depende de donde naciste”, indicó y destacó que el sistema aprobado garantiza la universalidad de las prestaciones.

ONG en el Foco: una iniciativa para fortalecer las redes solidarias en Jujuy

Por otra parte, Carrillo se refirió a ONG en el Foco, una propuesta que reunirá a 12 organizaciones de la sociedad civil el próximo jueves 26 de noviembre, a las 18 horas, en el Colegio de Ingenieros. Durante el encuentro, cada institución contará con cinco minutos para exponer sus actividades, necesidades y desafíos ante representantes de empresas, organismos estatales y la comunidad en general. “Me parece importante tejer redes, generar comunidad, despertar inquietudes”, expresó Carrillo.

Finalmente, destacó que existen diferentes maneras de colaborar con las organizaciones, más allá de los aportes económicos. “No es la única manera de ayudar y muchas veces no es la mejor”, señaló y explicó que dedicar tiempo también puede representar una contribución significativa para las instituciones.

Detalles de la Ley de Discapacidad

La ley mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima y permite compatibilizar el beneficio con un empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Sancionaron la nueva Ley de Discapacidad

Además, garantiza la continuidad del Programa Federal Incluir Salud y del nomenclador único nacional, con actualizaciones periódicas de los aranceles. También establece un piso presupuestario que no podrá reducirse en términos reales respecto del año anterior.

La normativa contempla auditorías periódicas y un plazo de 60 días para presentar descargos ante posibles irregularidades. Ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo y comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, salvo que sea vetada.