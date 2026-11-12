"La discapacidad no es una carga, son personas dignas ", dijo Patricio Carrillo sobre el mensaje del Papa

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione dejó un mensaje sobre la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad . El Pontífice destacó la importancia de construir una sociedad que garantice la dignidad y el acompañamiento de todas las personas.

Patricio Carrillo, integrante de la Asociación Todos Juntos de Jujuy , reflexionó sobre las palabras del Santo Padre y destacó su importancia para las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, especialmente en un contexto de dificultades para el sector.

Durante su visita al Cottolengo Don Orione , el Papa dejó una de las frases más significativas de su paso por Argentina: "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición" . En ese sentido, León XIV afirmó: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

El Pontífice profundizó su reflexión al señalar que las vidas de las personas con discapacidad “ no son un peso para la sociedad ; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”.

"La discapacidad no es una carga, son personas dignas ", dijo Patricio Carrillo sobre el mensaje del Papa

Estas palabras fueron destacadas por Carrillo, quien consideró que representan un respaldo para quienes trabajan diariamente en el acompañamiento y la inclusión. "La verdad que fue muy emocionante toda la visita del Papa en estos días en Argentina. Su visita al Cottolengo Don Orione nos terminó de colmar de todas esas sensaciones que veníamos teniendo", expresó.

Además, sostuvo que el mensaje llegó en un momento importante para el sector. "Nos sirvieron mucho las palabras que tuvo para con las personas con discapacidad y para las instituciones que se encargan de acompañarlas", señaló.

Patricio Carrillo destacó la importancia de acompañar a las personas con discapacidad

El referente de la Asociación Todos Juntos hizo hincapié en uno de los conceptos centrales del discurso papal: la manera en que una sociedad trata a las personas que atraviesan mayores dificultades. "El progreso o éxito de una sociedad se marca un poco en cómo cuida la misma sociedad a la gente que está en los márgenes, en la periferia, y no a los que les va bien en todo", reflexionó Carrillo.

También valoró que León XIV escuchara personalmente los testimonios de residentes del Cottolengo, quienes compartieron sus historias de vida y cómo encontraron allí un espacio de contención. Carrillo recordó especialmente los relatos de dos personas que habían sido abandonadas por sus familias y que encontraron en la institución un hogar, amistades y oportunidades para desarrollarse.

"Ahí encontraron un techo en el cual son felices, encontraron pares, amistades y gente que las cuida. No solamente es un lugar en donde están, sino donde pueden desarrollarse en todos los ámbitos de la vida", explicó.

"Hay una persona digna más allá de la discapacidad"

Uno de los testimonios que más impactó a Carrillo fue el de una persona no vidente que vive en el Cottolengo desde los 14 años y que durante el encuentro le entregó al Papa un libro de su autoría. Para el integrante de Todos Juntos, esa historia permitió mostrar que la discapacidad no define las posibilidades ni el valor de una persona.

"Fue muy valioso poder mostrar que más allá de la discapacidad, que por ahí es con lo que se queda la gente, hay una persona, una persona que es digna", destacó. En esa línea, remarcó que el acompañamiento de las instituciones y de la sociedad resulta fundamental para que las personas con discapacidad puedan construir sus propios proyectos de vida.

Finalmente, Carrillo sintetizó el mensaje que dejó la visita del Papa León XIV: "La discapacidad no es una carga, son personas dignas por el mero hecho de ser personas y seres humanos, y nosotros como sociedad tenemos el deber de acompañar e intentar que vivan una vida plena".