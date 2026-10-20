Pensión por discapacidad y trabajo registrado: cuáles son los requisitos para seguir cobrando

Una de las principales dudas entre quienes reciben una pensión por discapacidad en Argentina es si pueden comenzar a trabajar en blanco sin perder el beneficio. La respuesta depende del tipo de prestación, de los ingresos que perciba la persona y de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Economía ANSES: calendario de pagos para jubilados y pensionados en agosto 2026

Sociedad. ANSES: los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados y titulares en agosto

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad estableció un régimen que permite compatibilizar la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social con un empleo registrado , siempre que se respeten determinados límites económicos.

La norma fue reglamentada en febrero de 2026 mediante el Decreto 84/2026 y contempla la posibilidad de mantener el ingreso de la pensión mientras la persona desarrolla una actividad laboral formal.

Sí. La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social contempla la posibilidad de que sus beneficiarios tengan un empleo registrado, trabajen en relación de dependencia o desarrollen una actividad independiente formal.

El artículo 7 de la Ley 27.793 establece que la prestación será compatible con el trabajo, siempre que los ingresos de la persona no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Esto significa que conseguir un empleo formal no implica necesariamente perder el beneficio.

Sin embargo, es importante verificar que la pensión esté comprendida en el nuevo régimen, especialmente en los casos de prestaciones otorgadas anteriormente bajo la denominación de Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

Cuáles son los requisitos para seguir cobrando la pensión si tenés trabajo registrado

Para mantener el cobro de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social mientras se desarrolla una actividad laboral, deben considerarse las siguientes condiciones:

No superar el límite de ingresos establecido por la normativa, equivalente a dos salarios mínimos.

Estar comprendido en el régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Mantener las condiciones generales que dieron origen al beneficio.

Cumplir con las verificaciones administrativas y socioeconómicas que correspondan.

Tener actualizados los datos personales y laborales ante los organismos competentes.

La normativa permite que el beneficiario tenga un vínculo laboral formal o se encuentre inscripto en el régimen general o simplificado de trabajo independiente.

¿Qué pasa si el sueldo supera los dos salarios mínimos?

La legislación establece que, cuando los ingresos laborales superan el límite permitido, corresponde la suspensión de la pensión mientras se mantenga esa situación.

Esto no significa necesariamente que el beneficio se pierda definitivamente.

Si la persona deja de trabajar o sus ingresos vuelven a ubicarse dentro del límite establecido, puede solicitar la rehabilitación de la prestación.

Según el artículo 7 de la Ley 27.793, el derecho a volver a percibirla se reconoce desde la fecha en que el titular presenta la solicitud correspondiente.

Por este motivo, resulta fundamental realizar la gestión cuando cambian las condiciones laborales.

¿Qué ocurre con las pensiones por invalidez laboral otorgadas anteriormente?

Este es uno de los puntos más importantes para quienes ya venían cobrando una pensión antes de la implementación del nuevo régimen.

En marzo de 2026, el Gobierno nacional anunció el inicio del proceso de conversión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

El procedimiento fue establecido para realizarse por etapas y adecuar los beneficios existentes a las disposiciones de la Ley 27.793.

Según informó oficialmente el Gobierno, el proceso de conversión no requería inicialmente trámites presenciales por parte de los titulares ni debía interrumpir el cobro de las prestaciones vigentes por el solo hecho de realizarse la adecuación administrativa.

Por eso, antes de comenzar una actividad laboral, es importante consultar la situación particular del beneficio y confirmar qué régimen resulta aplicable.

Cómo consultar si podés seguir cobrando la pensión

Las personas que reciben una pensión y tienen dudas sobre la compatibilidad con un empleo registrado pueden consultar su situación a través de los canales oficiales.

Una de las opciones es ingresar a Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, para revisar los datos personales y la información disponible sobre las prestaciones.

También se puede solicitar orientación a la Secretaría Nacional de Discapacidad para conocer el estado administrativo del beneficio y las condiciones aplicables.

En caso de una suspensión, es importante verificar el motivo antes de iniciar cualquier reclamo o pedido de rehabilitación.

¿Tener un Certificado Único de Discapacidad garantiza cobrar una pensión?

No. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la pensión no contributiva son instrumentos diferentes.

El CUD acredita una situación de discapacidad y permite acceder a determinados derechos y prestaciones, mientras que la pensión constituye una ayuda económica sujeta a requisitos específicos.

La Ley 27.793 contempla la acreditación del CUD, junto con condiciones de identidad, residencia, ingresos y evaluación socioeconómica para el acceso a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Por lo tanto, tener un CUD no significa cobrar automáticamente una pensión, ni todas las prestaciones vinculadas con la discapacidad tienen las mismas reglas de compatibilidad laboral.

La principal recomendación para quienes quieren comenzar a trabajar en blanco es verificar qué tipo de pensión reciben, cuál es su situación administrativa y cuánto podrán percibir sin superar los límites legales.