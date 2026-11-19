Las posturas

El senador de la UCR Maximiliano Abad cuestionó la situación del sector de discapacidad durante el debate en el Senado y sostuvo que “esta es una crisis que se podría haber evitado”. Recordó que la Ley de Emergencia fue aprobada hace dos años y señaló que en el Presupuesto 2026 se intentó derogarla, mientras que en el de 2027 se buscó modificarla y eliminar artículos clave.

La senadora radical Mariana Juri advirtió sobre la necesidad de garantizar los recursos para implementar la Ley de Discapacidad. “El problema con los discapacitados no empezó con este Gobierno, se han perdido partidas durante años”, afirmó. Además, remarcó que el debate presupuestario es fundamental para asegurar los fondos necesarios para el cumplimiento de la normativa.

La senadora peronista Lucía Corpacci criticó al Gobierno nacional por la situación que atraviesan las personas con discapacidad. “Desde que asumió este gobierno, los discapacitados están desprotegidos”, aseguró. También destacó las movilizaciones del sector y sostuvo que fueron las propias personas afectadas, acompañadas por la sociedad, quienes salieron a las calles a reclamar cambios.

Por su parte, Alicia Kirchner planteó la necesidad de priorizar a las personas durante el debate legislativo. “¿Seremos capaces de poner a las personas en el centro del debate?”, preguntó. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de una sociedad no debe medirse únicamente en términos económicos, sino también por la atención y el lugar que brinda a las personas con discapacidad.