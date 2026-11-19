Banco Macro fue elegido como el Banco del Año en Argentina por LatinFinance

Banco Macro fue reconocido como el “Banco del Año en Argentina” por la revista internacional especializada en finanzas LatinFinance, en el marco de los Banks of the Year Awards 2026 . La distinción destaca el desempeño financiero de la entidad, sus indicadores de solvencia y la modernización de sus canales de atención al cliente.

El reconocimiento forma parte de la entrega anual de premios a la excelencia financiera en América Latina y el Caribe, que distingue a las instituciones bancarias por su capacidad de gestión, innovación y resultados en sus respectivos mercados.

Para otorgar el premio, LatinFinance evaluó diferentes aspectos del funcionamiento de las entidades financieras, entre ellos el desempeño cuantitativo, la calidad de los activos y las opiniones de analistas del mercado.

En el caso de Banco Macro, la publicación destacó los resultados financieros presentados tanto en el mercado argentino como ante la Bolsa de Nueva York (NYSE) , donde cotiza bajo el símbolo BMA.

También se tuvieron en cuenta sus indicadores de rentabilidad, solvencia y calidad de cartera, aspectos que contribuyeron a posicionar a la entidad entre las instituciones reconocidas durante este año.

Otro de los puntos valorados fue el proceso de modernización de los servicios bancarios, particularmente las mejoras en la aplicación móvil, los sistemas de autogestión y los canales digitales de atención.

La entidad cuenta con una red de más de 400 sucursales distribuidas en todo el país, que complementa con herramientas digitales destinadas a facilitar las operaciones de sus clientes.

Jorge Brito destacó la solidez y las inversiones tecnológicas

Tras conocerse la distinción, el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, resaltó la trayectoria de la institución y la importancia de continuar desarrollando herramientas para mejorar sus servicios.

“Ser distinguidos por LatinFinance como el Bank of the Year en Argentina premia la solidez y la visión de largo plazo con la que construimos Banco Macro hace más de 48 años” “Ser distinguidos por LatinFinance como el Bank of the Year en Argentina premia la solidez y la visión de largo plazo con la que construimos Banco Macro hace más de 48 años”

En ese sentido, Brito señaló que la entidad mantiene sus inversiones en nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de responder a las necesidades del mercado.

“En un contexto que demanda prudencia y foco estratégico, seguimos acelerando inversiones en tecnología e inteligencia artificial para anticiparnos a las necesidades del mercado” “En un contexto que demanda prudencia y foco estratégico, seguimos acelerando inversiones en tecnología e inteligencia artificial para anticiparnos a las necesidades del mercado”

Además, remarcó la presencia federal del banco y la importancia de mantener la atención personalizada en todas las provincias argentinas.

Las innovaciones que impulsa Banco Macro

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, consideró que el reconocimiento representa un respaldo a la estrategia que viene desarrollando la institución.

“El premio Banks of the Year Awards de Latin Finance es un orgullo para todos en Banco Macro, un reconocimiento de que nuestra estrategia está funcionando, y un incentivo para seguir adelante, siempre Pensando en Grande” “El premio Banks of the Year Awards de Latin Finance es un orgullo para todos en Banco Macro, un reconocimiento de que nuestra estrategia está funcionando, y un incentivo para seguir adelante, siempre Pensando en Grande”

Entre las iniciativas mencionadas por el directivo se encuentran MacroChat, una herramienta de banca conversacional que utiliza inteligencia artificial; Macro Private Bank, orientado a servicios de banca privada; y un nuevo programa de fidelidad por niveles.

Estas propuestas forman parte de una estrategia de innovación que busca combinar los servicios digitales con la atención personalizada.

Un reconocimiento internacional a la actividad bancaria

Los Banks of the Year Awards de LatinFinance son premios que reconocen anualmente a instituciones financieras de América Latina y el Caribe por su desempeño, capacidad de gestión y evolución tecnológica.

En esta edición, Banco Macro obtuvo la distinción correspondiente a Argentina, en reconocimiento a sus resultados financieros y a las iniciativas implementadas para modernizar la experiencia de sus clientes.

La entidad, que cuenta con más de 48 años de trayectoria, mantiene una extensa red de sucursales y continúa desarrollando herramientas digitales para ampliar sus servicios en todo el territorio nacional.

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