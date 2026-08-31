Banco Macro ya es un espectáculo

Banco Macro sube al escenario . La entidad dio a conocer una propuesta pensada para acompañarlo en algo que hasta ahora quedaba fuera del vínculo banco-cliente: la previa, la fila, la remera de la banda y la voz ronca al día siguiente.

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Con este lanzamiento, Macro deja de mirar el mundo de los shows desde afuera y se mete dentro, ofreciendo acceso prioritario a una agenda que incluye recitales, obras de teatro y los principales encuentros musicales de todo el territorio nacional.

“Queremos estar donde está la gente, y la gente en la Argentina está en los shows. Ahí se arma algo que no pasa en ningún otro lado del mundo”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro , durante la presentación.

La propuesta se apoya en una lectura simple sobre el hincha, el fan, el espectador argentino: no se sienta a ver, canta cada tema de memoria , aguanta la lluvia en una cancha de fútbol, hace fila desde la madrugada por una entrada y convierte cualquier encuentro en una fiesta colectiva. Ese comportamiento, afirman desde Banco Macro , es también una forma de pasión, y ahí decidió estar el banco.

Bajo el lema “Para el mejor público del mundo, los mejores beneficios”, la iniciativa intenta traducir esa identidad en algo concreto: entradas, cuotas y experiencias pensadas para quien ya sabe lo que es transpirar una remera en un show o quedarse afónico después de tres días seguidos de música.

La propuesta se organiza en tres ejes:

Preventas exclusivas. Los clientes de Banco Macro accederán a entradas antes de la venta general, un beneficio pensado especialmente para los recitales con mayor demanda, donde hoy una localidad se agota en minutos. La idea es sacarlos de esa carrera contra el reloj que supone comprar entradas el día del lanzamiento.

Cuotas y financiación a medida.

Banco Macro incorporó planes de 9 y 6 cuotas sin interés, diseñados específicamente para shows y festivales.

Experiencias premium. Posibilidad de acceder a beneficios especiales y exclusivos en eventos seleccionados.

“Comprar una entrada no es solo una transacción. Es algo que se organiza con amigos, que se espera durante semanas y que muchas veces se empieza a disfrutar mucho antes de que comience el show. Quisimos que el banco esté presente en esa etapa también, no solo el día del evento”, agregó Parma.

En la agenda de shows y espectáculos hay artistas nacionales e internacionales como Maroon 5, David Bisbal, María Becerra, Lali, La Joaqui, Cazzu, Calamaro, el Festival República Folklore y muchos más.

Una agenda federal

Uno de los puntos que Banco Macro remarca con más énfasis es su alcance geográfico. Los beneficios no se concentran en Buenos Aires: la agenda incluye festivales y recitales en distintas provincias, con el objetivo de que un cliente de Jujuy, Salta, Córdoba, Neuquén o Corrientes tenga el mismo acceso prioritario que uno de la Capital Federal.

En un país donde buena parte de la oferta cultural termina concentrada en pocos puntos del mapa, Banco Macro busca posicionar su red de sucursales y su llegada a todo el territorio como una ventaja para descentralizar el acceso a los shows.

Según indicaron desde Macro, la cartelera de eventos se actualizará de forma permanente a través de la web y App Macro, donde los usuarios podrán consultar fechas, condiciones de cada beneficio y los pasos para sumarse a las preventas.

El lanzamiento, con Andy Kusnetzoff y Luck Ra en vivo

La presentación de la plataforma contó con la conducción de Andy Kusnetzoff, quien estuvo a cargo de abrir el encuentro en Torre Macro, donde participaron clientes, directivos de la entidad, artistas, periodistas y empresarios del sector del entretenimiento.

Como cierre, Luck Ra subió al escenario para un show que funcionó, en los hechos, como la primera demostración de lo que la iniciativa promete: un banco que no solo habla de espectáculos, sino que también los pone en el centro de su propia presentación.

Más que un banco, parte de la previa

Con esta propuesta, Banco Macro busca correrse del lugar tradicional de una entidad financiera y ubicarse en un momento distinto de la vida de sus clientes: no el de pagar una cuenta, sino el de organizar un viaje para ver a una banda, coordinar con amigos la ida a un festival o resolver cómo afrontar una entrada sin resignar otros gastos del mes.

La apuesta es clara: convertir al banco en parte de la experiencia y no solo en el medio de pago detrás de ella. Y si el cierre del lanzamiento fue con un show en vivo en la propia Torre Macro, quedó claro también hacia dónde apunta: Banco Macro no viene solo a patrocinar el espectáculo. Está ahí para ser parte de la experiencia.

Para conocer la cartelera completa y las condiciones de cada beneficio, los clientes pueden ingresar a los canales oficiales de Banco Macro.

Para el mejor público del mundo, los mejores beneficios.

Pensá en Macro.

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