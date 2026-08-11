Texto, audio o imagen: con MacroChat vos elegís cómo hablar con Banco Macro

Hubo momentos que marcaron un antes y un después en la industria financiera: el cajero automático, la banca online y el home banking móvil. Ahora, Banco Macro busca protagonizar un nuevo capítulo con el lanzamiento de MacroChat , una plataforma bancaria que permite a los clientes gestionar sus finanzas a través de WhatsApp utilizando lenguaje natural.

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La herramienta funciona con inteligencia artificial generativa y permite realizar consultas y operaciones sin navegar menús ni completar formularios. El usuario puede comunicarse mediante texto, audio o imágenes y plantear directamente qué necesita.

Durante años, la atención bancaria digital funcionó bajo una lógica basada en opciones numeradas, categorías y circuitos predefinidos. El cliente debía adaptarse al lenguaje de la plataforma y seguir una serie de pasos hasta encontrar la operación deseada.

MacroChat propone invertir esa dinámica. Un cliente puede escribir mensajes como: “¿Cuánto dinero tengo en la caja de ahorro?”, “Quiero transferirle plata a mi esposa”, “Voy a pagar la factura de la luz” o “Quiero transferir plata a un amigo”.

El sistema interpreta la intención, procesa la solicitud y responde en lenguaje natural y en tiempo real.

Además, incorpora multimodalidad, lo que significa que los clientes pueden utilizar mensajes escritos, audios o imágenes para interactuar con el banco.

Una experiencia apoyada en inteligencia artificial

“Somos el primer banco del país en llevar la banca conversacional a un nuevo nivel, integrando Inteligencia Artificial generativa con lenguaje natural en WhatsApp. Nuestros procesos ya venían incorporando IA, pero hoy damos un salto que transforma de raíz la relación con los clientes: ahora es el banco el que entiende a las personas, y no las personas las que tienen que adaptarse al banco”, señaló Juan Parma, CEO de Banco Macro.

El ejecutivo destacó que el objetivo es que la tecnología quede en un segundo plano y que para el usuario lo importante sea poder resolver sus necesidades.

“¿Nos mandás un texto? ¿Nos mandás un audio? ¿Nos mandás una imagen? Lo que vos prefieras, nosotros respondemos y resolvemos. En Banco Macro creemos que el futuro de los servicios financieros no pasa por agregar más tecnología, sino por hacer que esa tecnología pase desapercibida detrás de una experiencia”, expresó.

Parma agregó: “Más que una evolución tecnológica, MacroChat es una nueva forma de relacionarse: más simple, más cercana, más humana. Una manera distinta de interactuar con Banco Macro desde cualquier lugar del país o del mundo, a cualquier hora”.

Qué operaciones se pueden realizar con MacroChat

La plataforma fue desarrollada para comprender no solamente las palabras utilizadas por el cliente, sino también la intención detrás de cada mensaje. Puede interpretar mayúsculas, abreviaturas, errores de escritura e incluso diferentes solicitudes incluidas dentro de una misma conversación.

Por ejemplo, ante el mensaje “quiero saber mi saldo y también pagar el gas”, el sistema puede procesar ambas necesidades dentro del mismo intercambio.

Entre las operaciones disponibles relacionadas con tarjetas de crédito, los clientes pueden consultar límites y disponibles, revisar saldos, fechas de vencimiento y últimos consumos, pausar una tarjeta, realizar reclamos por compras desconocidas, consultar los últimos tres resúmenes y denunciar el extravío del plástico.

Para tarjetas de débito, se puede blanquear el PIN, solicitar una reposición o informar un viaje al exterior.

En cuanto a las cuentas bancarias, MacroChat permite consultar saldos en pesos y dólares, verificar últimos movimientos, visualizar y descargar el CBU y el Alias, gestionar extracciones sin tarjeta y completar el proceso de apertura de una cuenta para nuevos clientes.

También están disponibles las transferencias entre cuentas propias y a terceros, el pago de servicios y las recargas de teléfonos celulares.

Los jubilados, por su parte, pueden consultar su fecha de cobro y realizar gestiones vinculadas con la tarjeta de débito, entre otros trámites.

La herramienta también permite acceder a información sobre sucursales mediante geolocalización, ExtraCash, App Macro, límites de compra, inversiones, beneficios, seguros, Tienda Macro, billeteras virtuales y paquetes de productos.

La posibilidad de pasar de la IA a una persona

Uno de los puntos centrales de MacroChat es la integración entre la atención digital y la humana.

Cuando una consulta supera las posibilidades del sistema o el cliente prefiere hablar con una persona, la conversación puede continuar con asistencia humana sin necesidad de comenzar nuevamente el trámite o repetir toda la información.

Esta modalidad forma parte del modelo Phygital que Banco Macro viene desarrollando, combinando herramientas digitales con atención personalizada.

“MacroChat es una plataforma montada sobre WhatsApp, 100% conversacional, desarrollada con IA generativa, donde nuestros clientes y no clientes pueden conversar con el banco y resolver sus consultas, pedir información y asesoramiento”, explicó Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Además, señaló que a través de la herramienta se puede “pedir un saldo, una constancia de CBU, hacer una transferencia, pagar servicios o recargar el celular”, además de acceder a asistencia de una persona en los casos necesarios.

El mismo número de WhatsApp

La migración de la anterior plataforma BancoChat hacia MacroChat fue diseñada para que el cambio no implique nuevas gestiones para los clientes.

El número de WhatsApp continúa siendo 11 3110-1338, no se requiere un nuevo registro ni una validación adicional y los historiales de conversación fueron migrados.

De esta manera, los usuarios pueden continuar utilizando el mismo canal, pero con las nuevas funcionalidades incorporadas.

“MacroChat es el punto de partida”

Desde Banco Macro indicaron que el lanzamiento forma parte de una estrategia que busca profundizar la incorporación de herramientas digitales orientadas a simplificar la relación con sus clientes.

“El lanzamiento de MacroChat es un gran hito, pero también el comienzo de una nueva etapa. Vamos a continuar planteando desafíos para construir un banco cada vez más inteligente, más moderno, más cercano y más simple”, sostuvo Parma.

“El futuro de los bancos no se construye esperando que cambien los clientes, se hace evolucionando como banco para estar cada vez más cerca de ellos. MacroChat no es el destino: es el punto de partida”, concluyó el CEO de Banco Macro.

La propuesta apunta, en definitiva, a que cada cliente pueda operar desde cualquier lugar y a cualquier hora mediante una herramienta cotidiana: una conversación por WhatsApp.

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