lunes 27 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de julio de 2026 - 15:30
País.

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus se unen en una alianza estratégica

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus firmaron un acuerdo clave que otorga beneficios exclusivos a los productores de esta raza.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
BancoMacro y la Asociación Argentina de Brangus se unen en una alianza estratégica&nbsp;

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus se unen en una alianza estratégica 

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus firmaron un acuerdo clave que otorga beneficios exclusivos a los productores de esta raza.

Lee además
Banco Macro celebra 20 años en la bolsa de Nueva York: solidez internacional y compromiso con el futuro de Argentina
Medios Nacionales.

Banco Macro celebra 20 años en la bolsa de Nueva York: solidez internacional y compromiso con el futuro de Argentina
Banco Macro presenta su memoria anual: reporte integrado 2025
País.

Banco Macro presenta su memoria anual: reporte integrado 2025

El convenio fue suscrito por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, y el titular de la Asociación, Mauricio Groppo.

Con este acuerdo, los cabañeros y productores, ya sean pequeños, medianos o grandes, podrán acceder a créditos exclusivos para la compra de reproductores, retención de vientres y tecnología.

Además, Banco Macro estará presente en los eventos más importantes de la Asociación, como la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la Rural de Palermo y remates a lo largo de todo el país.

La unión entre Banco Macro y Brangus Argentina no es solo un acuerdo comercial, sino un diferencial competitivo para el productor. En esta alianza se integran las mejores soluciones financieras del banco con la genética ganadera líder del país. Así, los productores agropecuarios contarán con las herramientas que en la actualidad necesitan: previsibilidad y capacidad para seguir invirtiendo.

Con este convenio, Banco Macro seguirá consolidando su liderazgo en el interior de la Argentina y sumará una cartera de clientes de alto valor.

Banco Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país, con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales, y con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.

Para Banco Macro, este acuerdo significa consolidar su liderazgo en las economías regionales y fortalecer su relación con una cartera de clientes de alto valor compuesta por cabañeros y productores medianos y grandes que demandan de manera permanente financiamiento para la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de tecnología productiva.

Para Brangus, la cooperación implica potenciar su red de negocios y ofrecerles a sus más de 500 socios activos y a los 20.000 usuarios registrados de la plataforma un respaldo financiero sólido que acompañe la expansión sostenida de la raza en la Argentina.

El campo argentino puede potenciar los resultados de su campaña con soluciones integrales: créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, inversión, operaciones con granos, compra de insumos con condiciones especiales de financiación y transacciones digitales.

Pensá Grande, Pensá en Macro.

Contenido externo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Banco Macro celebra 20 años en la bolsa de Nueva York: solidez internacional y compromiso con el futuro de Argentina

Banco Macro presenta su memoria anual: reporte integrado 2025

Banco Macro lanza un fondo para invertir en activos internacionales desde Argentina

Banco Macro reafirma su liderazgo en el sector minero del NOA en el Britday 2026

Agosto tendrá un solo feriado: ¿se viene un fin de semana largo?

Lo que se lee ahora
Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura
NOA.

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Boca perdió con Riestra.
Liga Profesional.

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura
NOA.

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura

Telekino: todos los resultados del sorteo 2438 del domingo 26 de julio
Suerte.

Telekino: todos los resultados del sorteo 2438 del domingo 26 de julio

Este lunes vuelven las clases en Jujuy 
Jujuy.

Este lunes vuelven las clases en Jujuy: las fechas claves que quedan este 2026

Quini 6.
Lotería.

Quini 6: conocé los níumeros ganadores de este domingo 26 de julio de 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel