Banco Macro reafirma su liderazgo en el sector minero del NOA en el Britday 2026

Banco Macro estuvo presente en el primer BRITDAY 2026 , encuentro organizado por BritCham Argentina —Cámara de Comercio Argentino Británica— bajo el lema "Fortaleciendo el corredor de inversión UK-NOA".

La jornada reunió a autoridades provinciales, representantes diplomáticos, empresas e inversores para analizar las oportunidades de desarrollo entre el Reino Unido y el Noroeste Argentino.

La apertura estuvo a cargo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz ; el embajador británico David Cairns ; y el presidente de BritCham Argentina, Gonzalo Ketelhohn. El encuentro contó con disertantes del sector privado, financiero y gubernamental que pusieron el foco en minería, energía, infraestructura y servicios especializados como vectores del desarrollo regional.

Juan Mazzón , Director de Estrategia de Banco Macro , fue uno de los disertantes del evento. En su presentación, repasó el contexto macroeconómico nacional, el peso creciente de la minería en la economía real y el posicionamiento del banco como socio estratégico del sector.

image Juan Mazzón, Director de Estrategia de Banco Macro, fue uno de los disertantes del evento.

"Hemos determinado que queremos ser el banco líder, el socio estratégico de la minería. Fuimos pioneros cuando en el 2021 creamos la vertical de minería en el banco. Queremos ser un nexo natural entre las empresas mineras y los gobiernos locales, y expandir nuestras opciones de financiamiento y servicios a toda la cadena de valor del sector minero", afirmó Juan Mazzón, Director de Estrategia de Banco Macro.

Minería argentina: transformación estructural

Durante su presentación, Mazzón subrayó que la actividad minera ya no representa un ciclo de inversión aislado, sino una transformación estructural de la economía argentina. Entre los datos más relevantes que citó:

Las exportaciones mineras alcanzaron USD 6.000 millones en 2025, con el litio en fase expansiva y exportaciones de USD 915 millones.

En el primer trimestre de 2026 las exportaciones crecieron un 82% respecto al mismo período del año anterior, con el litio creciendo un 112%.

Existen 325 proyectos mineros activos en el país. El 82% se encuentra en etapa temprana, lo que representa el mayor potencial de crecimiento futuro del sector.

El pipeline de inversión vinculado al RIGI asciende a USD 95.000 millones, cifra que supera el total del crédito al sector privado del sistema financiero argentino.

El gobierno nacional proyecta un superávit comercial minero de USD 162.000 millones para los próximos diez años.

Mineria - macro MINERÍA ARGENTINA: TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL

Presencia federal con arraigo en el NOA

Banco Macro cuenta con la red de sucursales más extensa de los bancos privados del país; el 72% de sus puntos de atención se ubica en el interior. En el Noroeste Argentino, la entidad dispone de más de 240 puntos de atención y actúa como agente financiero en tres provincias de la región. Su cobertura territorial, que incluye el triángulo del litio y zonas de alta relevancia minera, representa una ventaja competitiva estructural frente al resto del sistema financiero privado.

Cuando Banco Macro habla de minería piensa en Grande. Pensar en Grande es Pensar en Macro.

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