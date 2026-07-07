Tres condenados por el fallido golpe al Banco Macro de San Isidro: el túnel que reveló el plan

Tres de los imputados por el intento de asalto a un banco de San Isidro, mediante la construcción de un túnel de 220 metros, fueron condenados por la Justicia. El episodio, registrado en agosto de 2024, generó una fuerte repercusión pública debido a las semejanzas con el reconocido “robo del siglo”.
En las últimas horas, la Justicia de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las penas para los involucrados en el intento de asalto.
Las condenas dictadas por la Justicia y los delitos atribuidos
Alejandro Israel Rosendo López, de 44 años, recibió una condena de dos años y cinco meses de prisión, mientras que Carlos Andrés Cazenave Peña, de 40, y Nicolás Ignacio Carpani Romero, de 35, ambos ciudadanos uruguayos, fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de cárcel.
La resolución fue emitida por el juez Maximiliano Savarino, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, quien determinó que los acusados actuaron como coautores del delito de tentativa de robo agravado por haber sido cometido en un contexto de población y con intervención de una banda.
La situación judicial de Cazenave Peña y Carpani Romero resultó más comprometida debido a que además recibieron una condena por el delito de falsificación de documento público. Según se determinó, ambos habrían utilizado documentación con datos falsos para presentarse ante una inmobiliaria y concretar el engaño.
Más imputados de la causa y la búsqueda de nuevos sospechosos
En la causa todavía permanecen involucrados otros dos acusados: Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, de 36 años, y César Leonardo Cazenave Peña, de 49. Ambos deberán afrontar un juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, aunque por el momento no se definió cuándo comenzará esa instancia.
Los investigadores sostienen que, además de los cinco acusados que ya fueron identificados, existirían al menos otros siete individuos que habrían integrado la organización delictiva que intentó concretar el asalto al Banco Macro de San Isidro. Sin embargo, hasta el momento, esas personas permanecen en condición de prófugas y no fueron ubicadas por la Justicia.
El túnel de 220 metros que reveló el plan para ingresar al banco
El conducto subterráneo que habría sido utilizado para intentar acceder a la entidad bancaria se encontraba a unos cuatro metros de profundidad y tenía su punto de inicio en un antiguo taller de chapa y pintura situado a poco más de 100 metros de la sucursal.
El hallazgo se produjo luego de que un repartidor advirtiera la presencia de una varilla que sobresalía desde el asfalto y diera aviso a las autoridades.
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