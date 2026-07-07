martes 07 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de julio de 2026 - 11:58
Policiales.

Tres condenados por el fallido golpe al Banco Macro de San Isidro: el túnel que reveló el plan

La banda había excavado un pasadizo de 220 metros para intentar ingresar a la sucursal, pero el operativo quedó frustrado tras el hallazgo de la obra.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Condenaron a los tres acusados de intentar robar un banco por un túnel en San Isidro.

Condenaron a los tres acusados de intentar robar un banco por un túnel en San Isidro.

Tres de los imputados por el intento de asalto a un banco de San Isidro, mediante la construcción de un túnel de 220 metros, fueron condenados por la Justicia. El episodio, registrado en agosto de 2024, generó una fuerte repercusión pública debido a las semejanzas con el reconocido “robo del siglo”.

Lee además
Se salvó de milagro tras permanecer 24 horas en un túnel
Un celoso extremo

Pensaba que su ex lo engañaba y cavó un túnel para espiarla: quedó atrapado por 24 horas
Encuentran un túnel en Buenos Aires.
Impresionante.

Encuentran un túnel cavado para robar un banco en Buenos Aires

En las últimas horas, la Justicia de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las penas para los involucrados en el intento de asalto.

Las condenas dictadas por la Justicia y los delitos atribuidos

Alejandro Israel Rosendo López, de 44 años, recibió una condena de dos años y cinco meses de prisión, mientras que Carlos Andrés Cazenave Peña, de 40, y Nicolás Ignacio Carpani Romero, de 35, ambos ciudadanos uruguayos, fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de cárcel.

La resolución fue emitida por el juez Maximiliano Savarino, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, quien determinó que los acusados actuaron como coautores del delito de tentativa de robo agravado por haber sido cometido en un contexto de población y con intervención de una banda.

La situación judicial de Cazenave Peña y Carpani Romero resultó más comprometida debido a que además recibieron una condena por el delito de falsificación de documento público. Según se determinó, ambos habrían utilizado documentación con datos falsos para presentarse ante una inmobiliaria y concretar el engaño.

Más imputados de la causa y la búsqueda de nuevos sospechosos

En la causa todavía permanecen involucrados otros dos acusados: Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, de 36 años, y César Leonardo Cazenave Peña, de 49. Ambos deberán afrontar un juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, aunque por el momento no se definió cuándo comenzará esa instancia.

Los investigadores sostienen que, además de los cinco acusados que ya fueron identificados, existirían al menos otros siete individuos que habrían integrado la organización delictiva que intentó concretar el asalto al Banco Macro de San Isidro. Sin embargo, hasta el momento, esas personas permanecen en condición de prófugas y no fueron ubicadas por la Justicia.

El túnel de 220 metros que reveló el plan para ingresar al banco

El conducto subterráneo que habría sido utilizado para intentar acceder a la entidad bancaria se encontraba a unos cuatro metros de profundidad y tenía su punto de inicio en un antiguo taller de chapa y pintura situado a poco más de 100 metros de la sucursal.

El hallazgo se produjo luego de que un repartidor advirtiera la presencia de una varilla que sobresalía desde el asfalto y diera aviso a las autoridades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pensaba que su ex lo engañaba y cavó un túnel para espiarla: quedó atrapado por 24 horas

Encuentran un túnel cavado para robar un banco en Buenos Aires

Detuvieron a dos sospechosos por el túnel de San Isidro

Violencia de género: golpeó a su pareja y la echó desnuda de su casa tras una violenta discusión

La Justicia condenó a un padre a pagar $65 millones a su hija por no reconocerla

Lo que se lee ahora
Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.
Policiales.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cuerpo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Asueto para este martes 7 de julio
Jujuy.

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

Habilitaronel puente sobre el río Chijra 
Jujuy.

Habilitaron el puente sobre el río Chijra en ambas manos

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.
Policiales.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cuerpo

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció un 4% en dos tramos y el gremio docente lo rechazó
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció un 4% en dos tramos y el gremio docente lo rechazó

Media calzada sobre el puente de avenida Balbín.
Jujuy.

Habilitaron media calzada en el puente de avenida Balbín tras el hundimiento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel